Jahrestag Klimanotstand

EAG wird zur Nagelprobe der österreichischen Klimapolitik

St. Pölten (OTS) - Am 25. September vor einem Jahr wurde vom österreichischen Nationalrat der Klimanotstand ausgerufen. Damit wurde im österreichischen Parlament verankert, dass der Eindämmung der Klima- und Umweltkrise höchste Priorität zuerkannt werden soll. „Trotz Festlegung klarer Zielsetzungen im Klimabereich stehen die notwendigen Maßnahmen noch aus. „Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) welches in den nächsten Wochen im Nationalrat mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden muss, ist die Nagelprobe der Klimapolitik. Daher brauchen wir einen nationalen Schulterschluss für eine gutes Gesetz“, betont Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.



Weltweiter Klimastreik

Morgen werden erneut Kinder und Jugendliche weltweit für Klimaschutz auf der Straße streiken. In Österreich wird der Streik von Klimaprotest in Wien organisiert. Klimaprotest ist eine Vernetzung von engagierten Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen aus der Zivilgesellschaft, die die Bewegung für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit stärken und ausweiten wollen. Sie alle eint das Ziel, die globale Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Hinter dem morgigen Klimastreik in Österreich stehen 89 Organisationen.

