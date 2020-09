NEOS Wien: Endlich Ressourcen für Tests und Contact Tracing ausbauen!

Christoph Wiederkehr: „MA 15 ist personell nicht richtig aufgestellt, der Sommer ist nicht für das Aufstocken genutzt worden.“

Wien (OTS) - Scharf kritisiert NEOS Wien Klubobmann und Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr anlässlich der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderats, das bisherige Vorgehen der Stadt Wien in Sachen Contact Tracing: „Betroffene, die sich an uns wenden und tagelang auf Testergebnisse oder die Bescheide warten, zeigen, dass die Behörden der Stadt Wien bei der Eindämmung des Corona-Virus regelmäßig ein paar Schritte hinterher sind. Sei es die lange Wartezeit auf Testergebnisse, das Ausstellen der Absonderungsbescheide, oder aber die späten Rückfragen der Behörden zur Kontaktverfolgung bei positiv getesteten Personen. Der zuständige Gesundheitsstadtrat Hacker hat heute im Gemeinderat keine Selbsterkenntnis an den Tag gelegt. Dabei testet Wien zu wenig im Vergleich zu deutschen Städten. Auch im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss die Planung und die Anzahl der Tests massiv ausgeweitet werden.“

Wiederkehr sieht Planlosigkeit vor allem in der Aufstockung des Personals für die Durchführung der Tests und des Contact Tracings: „Wien sollte mindestens 700 Personen haben, die für diese Aufgaben zuständig sind, doch erst jetzt, wenn wir wohl am Anfang der zweiten Welle sind, wird fieberhaft nach Personal gesucht. Die Verantwortlichen in der Wiener Stadtregierung haben nicht ausreichend für eine zweite Welle vorgesorgt und die wertvollen Sommermonate ungenutzt verstreichen lassen, anstatt hier mit der Einschulung von neuem Personal zu beginnen.“

