Floridsdorf: Konzert „Erinnerungen“ mit „Dream Team“

Anmeldung via E-Mail für 26.9. erwünscht: singingdreamteam@aon.at

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr ist das vielseitige Ensemble „Singing Dream Team“ mit einem nostalgischen Musik-Programm zu Gast im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“): Am Samstag, 26. September, geht um 19.00 Uhr ein teils beschwingter und teils anrührender Liederreigen mit dem Titel „Erinnerungen...“ los. Zu vernehmen sind Stücke von Stars wie Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Doris Day und Ella Fitzgerald. „Vergessen Sie Ihren Alltag!“ fordert die Gruppe „Singing Dream Team“ das Publikum auf und trägt gut dazu passende Evergreens vor. Neben den Gesangssolisten Regine Pawelka-Oskera, Margit Pregler und Michael Perfler unterhalten an dem Abend die Instrumentalisten Natascha Rojatz (Saxophon, Klarinette) und Roman Teodorowicz (Klavier) die Zuhörerschaft. Eintrittspreis: 18 Euro (Kasse) oder 14 Euro (Vorverkauf). Wer dem Konzert beiwohnen will, muss sich vorher anmelden: Telefon 0699/11 48 38 48. Auskünfte und Platz-Reservierung per E-Mail: singingdreamteam@aon.at.

Besucherinnen und Besucher sollen Corona-Richtlinien einhalten (Schutzmaske, Abstand, Kontaktdaten, Desinfektion, etc.). Über vielerlei Kultur-Termine im Museum im „Mautner Schlössl“ sowie über notwendige Vorsichtsmaßnahmen informiert der ehrenamtlich wirkende Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. E-Mails an den Bezirkshistoriker: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ensemble „Singing Dream Team“:

www.singingdreamteam.com/

Kulturelle Aktivitäten im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse