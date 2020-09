NEOS präsentieren zweite Plakatwelle: Bessere Bildung, lebendige Wirtschaft und effektive Kontrolle sind jetzt wählbar.

Christoph Wiederkehr: „Wir brauchen jetzt ein effektives, rasches Corona-Management, wirtschaftliche Hilfen, die tatsächlich ankommen und eine Entbürokratisierung!“

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Pressetermins präsentierte NEOS Wien Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr zusammen mit weiteren anwesenden Kandidat_innen die Sujets der zweiten Plakatwelle der NEOS.

Auf diesen zu sehen sind die Kernthemen Bildung, Wirtschaft und Kontrolle.

Ein zusätzliches Sujet zeigt auch die Forderung nach einem effektiven Corona-Management. „Wenn sich täglich die Pläne, Aussichten und Maßnahmen ändern – wie sollen dann Unternehmen halbwegs sicher durch die Krise steuern? Gesundheitsstadtrat Hacker hat nach seinem offenbar ausgiebigen Sommerurlaub sich zunächst darüber aufgeregt, dass Wien auf Gelb geschaltet wird. Und dann verlangt, dass es Orange wird. Fakt ist: Es kennt sich niemand mehr aus, die Verunsicherung ist groß. Dieser Zustand muss schleunigst beendet werden!“, fasst NEOS Wien Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr die momentane Situation rund um die Corona-Pandemie zusammen.

Die wirtschaftlich katastrophale Entwicklung bringt Wiederkehr auf ein weiteres Plakatsujet, das affichiert wird: Es gelte endlich einen Fokus auf konkrete, zielgerichtete Wirtschaftshilfen für Wiener Betriebe zu richten, die tatsächlich auch ankommen: „Wenn Wien eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit als andere Städte rund um uns wie Bratislava, Prag, Budapest, München oder Zürich hat, dann spricht das Bände. Daher unser Sujet „Wirtschaft unlocked“, wo wir verlangen endlich Unternehmen direkt zu helfen und sinnlose Steuern und Gebühren wie die Luftsteuer oder U-Bahnsteuer abzuschaffen!“

Kontrolle ist auch in der zweiten Plakatwelle der NEOS ein Hauptthema: „Wir werden weiterhin DIE Kontrollkraft der Stadt sein und der SPÖ ganz genau auf die Finger schauen. Ob in der Regierung oder in der Opposition, wird man sehen. Denn kontrollieren und saubere Politik einmahnen und leben kann man nicht nur in der Opposition, sondern auch und gerade in der Regierung. Das haben die Grünen leider vergessen. Sie sind von Aufdeckern zu Zudeckern geworden!“

Schließlich findet sich naturgemäß das Thema Bildung auf den Plakaten: „Wer bessere Schulen und Kindergärten in Wien möchte, muss NEOS wählen. Denn gute Kindergärten und Schulen sind die Startrampe für ein erfolgreiches Leben nach der Schule!“, so Wiederkehr.

Abschließend erinnert der NEOS Wien Spitzenkandidat an die Wahlmöglichkeit via Briefwahl: „Wir alle wissen nicht, wie die Situation am 11.Oktober sein wird! Daher ist die Briefwahl ein sehr gutes Instrument, jetzt sicher NEOS zu wählen!“, so Wiederkehr.

Die insgesamt 7 Sujets der zweiten Plakatwelle werden auf über 1.000 Dreieckständern in Wien sowie auf digitalen Citylights ab kommender Woche in ganz Wien zeigen: Wer jetzt NEOS wählt, wählt gute Schulen und Kindergärten, eine lebendige Wirtschaft und ein Ende der Freunderlwirtschaft in Wien. Weil´s nicht wurscht ist!

Alle Sujets zum Download gibt es unter: https://we.tl/t-sMgpJxrMVF

Foto: v.l.n.r: Jörg Konrad, Kandidat zur Landtags-und Gemeinderatswahl, Bettina Emmerling, Bildungssprecherin NEOS Wien, Markus Ornig, Wirtschaftssprecher NEOS Wien, Stefan Gara, Gesundheitssprecher NEOS Wien, Christoph Wiederkehr, Spitzenkandidat NEOS Wien, Selma Arapovic, Kandidatin zur Landtags-und Gemeinderatswahl, Angelika Pipal-Leixner, zur Landtags-und Gemeinderatswahl, Thomas Weber, Kultursprecher NEOS Wien

Fotocredits: NEOS Wien

