UNHCR: Neunter „Langer Tag der Flucht” am 2. Oktober 2020

Kostenloses Programm mit Veranstaltungen in kleinem Rahmen sowie Online-Formate im Corona-Jahr

Wien (OTS) - Am 2. Oktober 2020 findet heuer zum neunten Mal der von UNHCR, dem UN-Flüchtlingshochkommissariat, ins Leben gerufene „Lange Tag der Flucht“ statt. Gemeinsam mit NGOs, zivilgesellschaftlichen Initiativen, Sportvereinen und Kunst- und Kulturinstitutionen werden mit unterschiedlichsten Programmpunkten die Themen Flucht und Zusammenleben thematisiert. Neben dem allgemeinen, kostenlosen Programm für die breite Öffentlichkeit gibt es für Schülerinnen und Schüler wie in den vergangenen Jahren am Vormittag eine spezielle Programmschiene.

Die aktuelle Corona-Situation hatte auf die Planung der diesjährigen Ausgabe des „Langen Tages der Flucht“ starke Auswirkungen. Angeboten werden Veranstaltungen in kleinem Rahmen, Outdoor-Programm sowie neue digitale Formate. Insgesamt ist das Programm auch etwas schmäler ausgefallen und es werden knapp 30 Veranstaltungen im allgemeinen Programm sowie 50 Programmpunkte für Schülerinnen und Schüler stattfinden.

„Die COVID-19-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Zusätzlich verschärft sie soziale Ungleichheiten und trifft Menschen in schwierigen Lebenssituationen, wie etwas Geflüchtete, doppelt. Am ‚Langen Tag der Flucht‘ stehen ihre Lebensrealitäten im Mittelpunkt. Gleichzeitig soll das Programm, online und offline, Raum für Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten bieten“, so Christoph Pinter, Leiter von UNHCR Österreich.

Klassiker im Programm sind auch heuer wieder das „Lange Tag der Flucht“-Fußballturnier, Führungen im Belvedere, im Jüdischen Museum, der Landesgalerie Krems oder zu wenig bekannten Ecken in Wien, Lesungen wie z.B. von Franz Paul Horn in Wien oder die Vorlese-Werkstatt in Steyr, Film-Vorführungen und Diskussionen.

Im MuseumsQuartier Wien bringt Künstlerin Deborah Sengl Besucher*innen mit einem Escape-Room zum Nachdenken, sportlich wird’s beim „Lebenslauf“ oder beim Rugby-Schnuppertraining.

Premiere am „Langen Tag der Flucht“ hat ein von UNHCR entwickeltes WebQuest, eine Art digitale Rästel-Rallye. Vier spannende Persönlichkeiten mit Fluchthintergrund nehmen die Teilnehmer*innen mit auf eine virtuelle Reise durchs Internet – am Schluss wartet auf die erfolgreichen Spieler*innen wie bei jeder Schnitzeljagd ein ganz besonderer Schatz ...

Alle Veranstaltungen finden Sie auf: www.langertagderflucht.at

