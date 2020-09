Elis Noa am 2.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Das Wiener Duo Elis Noa präsentiert sein Debüt-Album „What Do You Desire?“ am Freitag, den 2. Oktober (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses.

„What Do You Desire?“ Was wünscht man sich wirklich – in Beziehungen, Freundschaften, der Arbeit etc.? Und ist man wirklich glücklich? Oder stellt man sich zufrieden mit den Umständen, die das Gewissen, das Umfeld, die Erziehung vorgeben? Auf der ersten Single „Nude“ stehen Elisa Godino und Aaron Hader emotional nackt, ehrlich und ungeschönt vor ihrem Publikum. Sie sprengen die Grenzen von elektronischem Pop, denn ihr musikalischer Fundus reicht von Pop über zeitgenössischen R&B bis hin zu Einflüssen aus dem Future Soul. Elis Noa schaffen mit ihrer Musik einen unverwechselbaren Sound – getragen von Godinos außergewöhnlicher Stimme –, der bereit ist, Popmusik von gewohnten Strukturen zu lösen und dabei dennoch funktioniert. Die Liebe zur Musik ist an den detailorientierten Produktionen der Band zu erkennen. Die Songs verströmen ein Gefühl von Langlebigkeit und müssen trotzdem als „State of the Art“ popmusikalischer Entwicklung bezeichnet werden. Der Eintritt beträgt EUR 19,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

