2. Bezirk: Markt, Führung und Lesung im Circusmuseum

Anmeldungen für Sonntag, 27.9.: info@circus-clownmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Mit einer umfangreichen, liebevoll arrangierten Dauer-Ausstellung, mit wechselnden Sonder-Ausstellungen und mit verschiedensten Veranstaltungen (Zauberkunst-Programme, Artisten-Gespräche, u.a.) ruft das „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) dem Publikum die österreichische und die internationale Zirkus-Geschichte in Erinnerung. Bilder, Plakate, Requisiten, Bühnengewand und manch andere Exponate geben Auskunft über Clowns, Akrobaten, Jongleure, Dompteure, Bauchredner, Zauberer und weitere Unterhaltungskünstler. Am Sonntag, 27. September, von 10.00 bis 14.00 Uhr, veranstalten die ehrenamtlichen Zirkus- und Show-Historiker wieder einmal einen Flohmarkt. Angeboten werden kleine und große „Schätze“ aus der Unterhaltungsbranche. Die Preise sind erschwinglich. Telefonische Kontaktaufnahme: 0676/406 88 68. Anmeldungen per E-Mail: info@circus-clownmuseum.at.

Um 15.00 Uhr beginnt ein spannender Rundgang durch das Museum. Hernach liest Museumsdirektor und Autor Robert Kaldy-Karo aus dem interessanten Buch „Der Wiener Prater (Eine Kultur-und Sittengeschichte)“. Der Besuch des Flohmarktes sowie die Teilnahme an der Führung und an der Lesung sind gratis.

Das „Circus- und Clownmuseum Wien“ ist langjähriges Mitglied der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“. Zugänglich sind die Schauräume jeden Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr). Der Eintritt ist traditionell gratis, Spenden werden angenommen. Das Publikum hat Corona-Richtlinien (Mund-Nase-Masken, etc.) zu beachten. Zeitweilig finden kostenpflichtige Shows statt, bei denen wechselnde Akteure auftreten. Nähere Informationen im Internet: www.circus-clownmuseum.at/.

