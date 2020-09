Huawei: Neue Wertschöpfung durch Synergien aus fünf Technologiebereichen

Konnektivität, Cloud, KI, Computing und Industrieanwendungen schaffen neue Möglichkeiten für den IKT Sektor.

Wien (OTS) - Gestern wurde die HUAWEI CONNECT 2020 in Shanghai eröffnet. Die jährliche Vorzeigeveranstaltung wird von Huawei für die globale IKT-Industrie ausgerichtet und geht noch bis 26. September. HUAWEI CONNECT ist eine offene Plattform, die unseren Kunden und Partnern helfen soll, diese Veränderungen zu meistern, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam neue Werte zu schaffen. Außerdem stellt das Technologieunternehmen auf dem Event jedes Jahr seine wichtigsten Strategien vor. So sprach Huawei im Jahr 2016 Huawei auf dem Event von der Vision einer intelligenten Welt und rief seine Partner weltweit dazu auf, gemeinsam ein vielfältiges und blühendes Ökosystem aufzubauen. 2017 gab Huawei das Ziel bekannt, einer der fünf weltweit größten Anbieter von Cloud-Diensten zu werden. Im Jahr 2018 legte Huawei seine KI-Strategie und 2019 seine Computing-Strategie offen.

Im Jahr 2020, in dem 5G bereits weltweit in großem Maß eingeführt wurde, werden von Huawei die Teilbereiche Konnektivität, Cloud, KI, Computing und Industrieanwendungen zusammengeführt, um neue Möglichkeiten für den IKT-Sektor zu schaffen. Daher liegt der Schwerpunkt der diesjährigen HUAWEI CONNECT auf den neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten durch Synergien in diesen fünf Technologiebereichen. „ Da immer mehr Regierungen und Unternehmen die Chancen der Digitalisierung und künstlicher Intelligenz ergreifen, wird der IKT-Sektor ein starkes Wachstumspotenzial sehen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern dieses neue Kapitel aufzuschlagen “, so Guo Ping, der aktuelle Rotating Chairman von Huawei in seiner Grundsatzrede mit dem Titel „Mit Synergieeffekten in fünf Technologiebereichen neue Werte schaffen.“

In Zukunft wird sich Huawei auf die Anwendung von IKT-Technologien in der Industrie konzentrieren. Gemeinsam mit Partnerunternehmen sollen szenariospezifische Lösungen angeboten werden, um Unternehmen beim Ausschöpfen ihrer wirtschaftlichen Potenziale zu unterstützen oder Regierungen dabei zu helfen, ihre strategischen Ziele zu erreichen und heimische Industrien anzukurbeln.

Huawei investiert weiterhin in folgende Schlüsselbereiche:

Im Netzwerkbereich hat Huawei das Konzept der intelligenten Konnektivität vorgeschlagen, das darauf abzielt, ein hochautomatisiertes Netzwerk bereitzustellen, das einen flächendeckenden Gigabit-Zugang, sowie ein optimales Nutzungserlebnis bietet und intelligente Upgrades der wichtigsten Geschäftssysteme von Regierungen und Unternehmen ermöglicht.

Auf dem Gebiet der Datenverarbeitung ist es das Ziel von Huawei, seinen Kunden eine umfassende Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, indem Software von der Hardware entkoppelt wird, um ihre Berechnungen an unterschiedliche Verarbeitungsanforderungen, einschließlich x86 und Kunpeng, anzupassen.

Im Bereich der Cloud-Dienste hat Huawei weltweit 23 Regionen etabliert, die über 1,5 Millionen Entwickler anziehen.

Bei der künstlichen Intelligenz will Huawei dabei unterstützen, KI besser in die wichtigsten Geschäftssysteme von Regierungen und Unternehmen zu integrieren und dabei Know-how und Daten nutzen, um die Kernkompetenz von KI-Systemen aufzubauen.

Huawei betont dabei, dass Konnektivität, Computing, Cloud und KI der Antrieb sind, während Industrieanwendungen von ihnen betrieben werden. Als vergleichendes Beispiel nennt Huawei dabei die Elektrizität und Geräte, die an Strom geschlossen sind. Das Unternehmen ist zudem überzeugt, dass die Synergien zwischen diesen fünf Technologiebereichen dem gesamten Sektor große Chancen bieten und den Weg zu einer digitalisierten Welt ebnen.

Welchen Vorteil vor allem große Städte aus diesen Synergien ziehen, erklärte der Bürgermeister von Shenzhen, Chen Rugui: „ Shenzhen nutzt die Chancen, die sich aus den laufenden Entwicklungen ergeben. Städte auf der ganzen Welt sollen die Möglichkeiten, die 5G mit sich bringt, nutzen und die Einführung von 5G fördern – so wird die digitale Transformation unterstützt. Wir in Shenzhen wollen einen neuen Standard für die weltweite digitale Wirtschaft setzen. Wir glauben fest daran, dass die Technologie das Potenzial hat, unser Leben zu verbessern und Städte dynamischer zu machen. “

„ Genau diese Zukunftsvision treibt Huawei an – wir werden die technischen Möglichkeiten erzeugen und für all unsere Partner nutzbar machen “, schloss Guo Ping das Event ab, „ Gemeinsam werden wir erfolgreich sein und für unsere Kunden einen großen Mehrwert schaffen. “



