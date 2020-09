Vulcano Schinkenmanufaktur aktuell: Herbstzeit im Vulkanland bei Vulcano!

Wien (OTS) - Wie an jedem letzten Sonntag im September sollte auch heuer der Kulinarische Herbst rund um die Riegersburg stattfinden, bei dem 10 Kulinarik-Betriebe der Region ihre Produkte präsentieren wollten. Auch hier hat Corona zugeschlagen und die Veranstaltung musste nun kurzfristig abgesagt werden.

Tage der offenen Tür verlängert

Die Vulcano Schinkenmanufaktur hat sich allerdings entschlossen, dafür an allen Sonntagen im Oktober den Herbst zu feiern. Zu diesem Zweck werden die Tage der offenen Tür verlängert und Interessierten gegen Voranmeldung Gratis-Führungen sowie Verkostungen mit Produkten aus der Gegend angeboten. So feiert Vulcano die Erntezeit und sagt Danke an alle treuen Kunden.

Führungen und Verkostungen

Bei Interesse finden im Stundentakt Führungen statt, der Eintritt ist kostenlos, regionalen Speisen werden angeboten ebenso wie Produkte von regionalen Produzenten. Die Tage der offenen Tür bei Vulcano werden so auf den ganzen Oktober ausgeweitet. Es gibt ausreichend Gelegenheit, hochqualitative Lebensmittel aus der Region in Ruhe zu verkosten und Informationen dazu zu erhalten.

"Vulcano freut uns auf viele interessante Gespräche und Kontakte in der Schinkenerlebniswelt, denn auf diese Weise fühlen wir uns noch mehr bestärkt, den Weg der Berufung – hochwertige Lebensmittel heran zu reifen – gemeinsam zu gehen", so Bettina Habel, Geschäftsführerin der Vulcano Schinkenmanufaktur.

Anmeldungen sind unter folgender webpage möglich: www.vulcano.at , schinkenwelt @ vulcano.at , Tel. 03114 2151



Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt



Vulcano Schinkenmanufaktur GmbH & Co KG

Eggreith 26, 8330 Feldbach

bettina.habel @ vulcano.at

+43 (0) 3114 2151



WM-PR

Dr. Michael Stadlinger

wm-pr @ gmx.at

+43 (0) 681 819 63 600