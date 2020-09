Prokop/Oxonitsch: Kinder- und Jugendstrategie 2020 ist Handlungsanleitung für die nächsten Jahre!

Volle Unterstützung aus Ottakring für das Ziel Wiens, kinder- und jugendfreundlichste Stadt der Welt zu werden!

Wien (OTS/SPW) - „Auf dem Weg Wiens zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt wird auch Ottakring einen aktiven Beitrag leisten,“ verspricht Bezirksvorsteher Franz Prokop, das ehrgeizige Ziel Wiens zu unterstützen. In den letzten Jahren hat Ottakring hier zahlreiche Maßnahmen gesetzt. So werden laufend Spielplätze saniert und die Parkbetreuung ist in zahlreichen Parks des Bezirkes für viele Kinder eine wichtige Bereicherung des Freizeitangebotes geworden. Auch die großen Investitionen in Ottakrings Schulen und Kindergärten sind ein wichtiger Beitrag des Bezirkes. "Moderne Schulen und Kindergärten mit hellen Räumen und ganztägigem Betreuungsangebot sind uns hier besonders wichtig, um Kindern ein optimales Lernumfeld zu bieten", erläutert Gemeinderat Christian Oxonitsch.****

Mit der Erarbeitung der „Kinder- und Jugendstrategie 2020“, an der sich auch in Ottakring viele Schulen, Kindergärten und Organisationen beteiligt haben, wurde für Bezirksvorsteher Prokop eine wichtige Handlungsanleitung für zukünftige Maßnahmen von Kindern und Jugendlichen erarbeitet. In ganz Wien haben sich mehr als 22.500 junge Menschen daran beteiligt. „Wir wollen diese Strategie nun mit dem in Ottakring seit Jahren existierendem SchülerInnenparlament diskutieren und dabei auch konkrete Maßnahmen mit den Kindern und Jugendlichen erarbeiten,“ sagt Prokop. So sollen auch in Zukunft Spielplatzsanierungen mit Kindern und Jugendlichen im Vorfeld diskutiert werden. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf behindertenfreundliche und barrierefreie Gestaltung gelegt. Und noch ein großes Ziel hat sich Prokop für die nächsten fünf Jahre gesetzt: „Wir wollen in Ottakring auch einen Robinson-Spielplatz errichten. Durch das gemeinsame Gestalten und Arbeiten mit und in der Natur lernen Kinder viel über die Bedeutung von Natur-, Umwelt- und Klimaschutz.“ Das wäre nach Ansicht des Bezirksvorstehers auch eine sinnvolle Ergänzung zu der Waldschule bei der Jubiläumswarte.

Ein wichtiger Beitrag für das Miteinander in den Parks sind auch die Fair Play-Teams, die AnsprechpartnerInnen für die verschiedenen Parkbesucherinnen sind. „Jung und Alt haben durchaus unterschiedliche Erwartungshaltungen an Parks und Grünanlagen. Durch diese Teams gelingt es aber zumeist, die unterschiedlichen Gruppen zusammenzubringen,“ ist Oxonitsch überzeugt. Und die Teams der Spielplatzbetreuung bieten den Kindern sinnvolle Angebote in Sachen Freizeitgestaltung. Daher setzt sich die SPÖ Ottakring auch für den Ausbau dieser Angebote ein. „Denn das Miteinander im Bezirk ist uns in Ottakring besonders wichtig. Am Gespräch und der gemeinsamen Suche nach Lösungen führt kein Weg vorbei,“ ist Prokop überzeugt.

