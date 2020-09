The ice is on fire: Startschuss zur ICE Hockey League, morgen um 19:10 Uhr live und exklusiv auf PULS 24

Der Start der ICE Hockey League steht vor der Tür. PULS 24 überträgt morgen das Auftaktspiel KAC vs. Black Wings 1992 und zeigt am Sonntag das Duell Dornbirn Bulldogs vs. KAC

Wien (OTS) - Zum Auftakt der ICE Hockey League gibt es morgen um 19:10 Uhr auf PULS 24 mit Klagenfurt gegen Linz die Neuauflage des letztjährigen Viertelfinals, das Corona-bedingt abgebrochen wurde. Der Rekordmeister aus Kärnten präsentierte sich in der Vorbereitung in exzellenter Frühform, Linz will nach Turbulenzen auf Club-Ebene endlich wieder sportlich für Schlagzeilen sorgen.



PULS 24 startet damit in eine neue Eishockey Ära im österreichischen Free-TV und zeigt Woche für Woche jeden Sonntag ein ausgewähltes Live-Spiel und ein Live-Spiel pro Playoff-Tag in der heißen Phase der Saison.



Bet-At-Home ICE Hockey League Eröffnungsspiel: KAC vs. Black Wings 1992

Morgen, um 19:10 Uhr live auf PULS 24



Eishockey Podcast "Hockey O´Clock" mit PULS 24 Kommentator Martin Pfanner ab sofort kostenlos auf FYEO



Für alle jene, die von Eishockey nicht genug bekommen können, gibt es ab sofort jeden Dienstag den Eishockey Podcast "Hockey O´Clock" mit PULS 24 Kommentator Martin Pfanner auf der Audio App Plattform FYEO. Hier dürfen sich die Eishockey-Fans auf ausführliche Interviews mit Spielern, Trainern und Funktionären aus dem nationalen und internationalen Umfeld freuen.



Hockey meets NFL: Der PULS 24 MATCHDAY



Ab dieser Saison geht die gewohnte Dosis Spitzenfootball mit zwei Spielen auf PULS 24 und PULS 4 Hand in Hand mit Eishockey der Extraklasse und macht den Sonntag zum sportlichen Fixtermin. Der PULS 24 MATCHDAY startet am kommenden Sonntag mit dem Duell der Dornbirn Bulldogs gegen den KAC, gefolgt von zwei hochklassigen NFL Partien. Um 19:00 Uhr treffen die Pittsburgh Steelers auf die Houston Texans, live zu sehen auf PULS 24 gratis in HD, und zum traditionellen NFL Termin auf PULS 4 komplettieren die Seattle Seahawks gegen die Dallas Cowboys den ersten von vielen NFL-Eishockey Sonntagen.



PULS 24 MATCHDAY



Dornbirn Bulldogs vs. KAC

Am Sonntag, um 16:15 Uhr live auf PULS 24



NFL: Pittsburgh Steelers vs. Houston Texans

Am Sonntag, um 19:00 Uhr live auf PULS 24 gratis in HD



NFL: Seattle Seahawks vs. Dallas Cowboys

Am Sonntag, um 22:25 Uhr live auf PULS 24 und PULS 4



Die ICE Hockey League und die National Football League live im Free-TV auf PULS 4 und PULS 24 und im Livestream in der ZAPPN App

