„Residenz Mayburg by Marriott“: Exklusives Prime Investment mit mittelfristigem Anlagehorizont in Salzburg

IFA Prime Investment mit mittelfristiger Veranlagung bis 2032 zur Beteiligung geöffnet

Extended Stay der Hospitality Gruppe Marriott mit 92 Einheiten

Attraktive Eigenkapital-Rendite, monatlicher Kapitalrückfluss aus Pachteinnahmen ab Eröffnung, Benefit durch Wertsteigerungspotenzial bei Exit/Verkauf im Jahr 2032

Ab sofort bietet IFA privaten und institutionellen Anlegern mit dem Prime Investment „Residenz Mayburg by Marriott“ eine exklusive, mittelfristige Anlageoption bis 2032. In bester Salzburger Stadtlage wird eine Extended Stay-Residenz mit 92 Einheiten für Marriott, der weltweit größten und stärksten Hospitality Gruppe, realisiert. Investoren können sich ab 108.150 Euro über Anteile an der Kommanditgesellschaft „Mayburg GmbH & Co KG“ daran beteiligen. Anleger profitieren von einer durchschnittlichen Eigenkapital-Rendite von über 4 % p.a. nach Steuer, monatlichem Kapitalrückfluss aus Pachteinnahmen ab Eröffnung sowie einem zusätzlichen Benefit für jeden Beteiligten durch Wertsteigerungspotenzial bei Exit/Verkauf der Immobilie im Jahr 2032. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.



„Ob mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont: IFA bietet für jeden Anleger das passende Immobilieninvestment. Das Prime Investment ‚Residenz Mayburg by Marriott‘ eignet sich optimal für Investoren, die zur Diversifizierung des Portfolios eine mittelfristige Anlageoption bevorzugen und von der Sicherheit eines realen Sachwerts, laufenden Erträgen sowie Wertsteigerung der Immobilie profitieren möchten“, erklärt IFA-Vorstand Michael Baert. „Prime Investments sind einzigartige Immobilien, die durch Top-Lage, Exklusivität, höchste Qualität sowie attraktive Renditen überzeugen und deren Immobilienwert im Zeitverlauf steigt. Sie werden nur sehr selten angeboten und sind deshalb meist institutionellen Anlegern vorbehalten. Mit IFA erhalten jedoch auch private Investoren Zugang zu solchen Trophy Assets.“

Extended Stay: Ideal für die Wirtschaftsregion Salzburg

Das Extended Stay „Residenz Mayburg by Marriott“ richtet sich an Gäste, die aus persönlichen oder beruflichen Gründen komfortable und unkomplizierte Unterkünfte für einen längeren Aufenthalt benötigen – ein Zuhause auf Zeit. Salzburg zählt wirtschaftlich und kulturell zu den Top-Regionen Europas. Namhafte Unternehmen der Stadt und Umgebung, die Salzburger Festspiele aber auch die Universität Salzburg haben permanenten Bedarf an Hospitality-Lösungen, die Wohnen, Arbeiten und Freizeit verbinden. Dies sorgt für eine ganzjährig hohe Vermietungsquote und solide Erträge für Investoren, denn trotz der hohen Nachfrage gibt es in Salzburg nur vereinzelte Angebote in diesem Segment – eine Marktnische, die von IFA geschlossen wird. Diese starke Nachfrage bei begrenztem Angebot führt zu einer Idealsituation für die Realisierung dieses neuen Hospitality-Standorts.



Egal ob Hauptbahnhof, Autobahn, Flughafen, die touristischen und kulturellen Angebote der Salzburger Altstadt und Umgebung, das Messezentrum oder die wirtschaftlichen Top-Unternehmen der Stadt – alle wichtigen Destinationen sind von der „Residenz Mayburg by Marriott“ in kürzester Zeit und großteils zu Fuß erreichbar. Die zentrale Lage ermöglicht es Gästen, unkompliziert zur Arbeit zu kommen und das Kultur- und Freizeitangebot Salzburgs optimal zu nutzen. Darüber hinaus bietet die „Residenz Mayburg by Marriott“ mit modernen, hochwertig ausgestatteten Wohneinheiten und Allgemeinflächen die optimale Voraussetzung für Home-Office sowie die Nutzung als Aufenthalts- und Arbeitsraum und kommt damit den sich verändernden Arbeitsbedürfnissen entgegen.



Investoren haben die Möglichkeit, einen Beratungstermin über die Website www.ifa.at zu vereinbaren, Gespräche sind persönlich oder als Videogespräch möglich. Mehr Informationen zu diesem und weiteren aktuellen Investments erhalten Sie unter www.ifa.at/aktuelle-investments.

Daten & Fakten: „Residenz Mayburg by Marriott“

Standort: Haunspergstraße 41, 5020 Salzburg

Projektart: Extended Stay

Einheiten: 92 Einheiten in Größen von 25 - 30 m2

Gesamtinvestitionsvolumen: 30 Mio. Euro (Kommanditkapital: 15 Mio. Euro)

Investment: Beteiligung an der Kommanditgesellschaft „Mayburg GmbH & Co KG“ mit persönlichem Eintrag im Firmenbuch

Mindestbeteiligung: 108.150 Euro

(Eigenmittel 2020: 55.650 Euro/Eigenmittel 2021: 52.500 Euro)

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 469 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,35 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments. www.ifa.at

