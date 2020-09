NAVAX: NCP Payments jetzt auf Microsoft AppSource verfügbar

Sichere und papierlose Bankgeschäfte im gesamten Euro-Zahlungsverkehrsraum

Die Anwendung erlaubt es, Prozesse zu standardisieren, Zahlungs- bzw. Auftragsregeln zu definieren und Kontroll- und Freigaberegeln abzubilden. Christoph Hammer, Mitglied der Geschäftsleitung – Marketing, Vertrieb, Produktmanagement der NAVAX Unternehmensgruppe 1/2

Mit dem Wegfall der manuellen Eingabe in das Electronic Banking-System werden Fehler vermieden und Zeit eingespart Christoph Hammer, Mitglied der Geschäftsleitung – Marketing, Vertrieb, Produktmanagement der NAVAX Unternehmensgruppe 2/2

Wien (OTS) - Seit kurzem ist NAVAX mit dem NCP Payments Modul für Microsoft Dynamics 365 Business Central in der Microsoft AppSource, einem Online-Marktplatz für maßgeschneiderte Geschäftsanwendungen, vertreten.

Mit NCP Payments werden Bankgeschäfte papierlos und komfortabel abgewickelt. Die Schnittstelle zwischen der Buchhaltung und dem Electronic Banking ermöglicht einen einfachen, schnellen und benutzerfreundlichen Zahlungsverkehr. Dabei werden sämtliche nationale und internationale Standards inklusive SEPA abgedeckt, was Flexibilität gewährleistet und Zukunftssicherheit gibt.

Mit dem Import Modul werden die Kontoauszugsdaten aus der Banksoftware in die Microsoft Dynamics Business Central Lösung importiert. Somit erhöht das Add-On die Liquidität und verringert die Kosten. Die gesamten internen und externen Zahlungsabläufe werden in einem System dargestellt und ermöglichen einen Überblick über die gesamte Finanzlage. Der Zugriff ist nur für autorisierte Personen möglich, um höchste Sicherheit zu gewährleisten. Da das Modul in allen Länderversionen einsetzbar ist, besteht internationale Verfügbarkeit.

„ Die Anwendung erlaubt es, Prozesse zu standardisieren, Zahlungs- bzw. Auftragsregeln zu definieren und Kontroll- und Freigaberegeln abzubilden. Durch die Erstellung von Zahlungs- und Einzugsvorschlägen wird der Zugriff auf die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Finanzbuchhaltung ermöglicht. Mit dem Wegfall der manuellen Eingabe in das Electronic Banking-System werden Fehler vermieden und Zeit eingespart “, erklärt Christoph Hammer, Mitglied der Geschäftsleitung – Marketing, Vertrieb, Produktmanagement der NAVAX Unternehmensgruppe.

Für die Zukunft ist seitens NAVAX auch geplant, die Kostenrechnung- und die Registrierkassenlösung in der Microsoft AppSource zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, NCP Payments kostenlos in der AppSource zu testen, finden Sie hier.

Über NAVAX:

NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kunden flächendeckend beraten.

NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Finanzindustrie, Produktion, Bau und Professional Services arbeiten mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Unternehmensgruppe. Über 1.000 Unternehmenskunden und mehr als 100.000 Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.

Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Experience (CX) bis zum Enterprise Resource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kunden um.

Mehr Informationen unter www.navax.com

Hier NCP Payments kostenlos testen NCP Payments jetzt testen

Rückfragen & Kontakt:

plein communications

Mag. Nicole Plein

Tel: +43 664 546 48 05

nicole @ plein.at