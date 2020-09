aktion leben übergibt Bürgerinitiative „Fakten helfen!“ an NR-Präsident Wolfgang Sobotka

Zum zweiten Mal brachte aktion leben heute ihre Bürgerinitiative „Fakten helfen!“ für die Erhebung von Zahlen und Motiven zu Schwangerschaftsabbrüchen im Parlament ein.

In Österreich weiß man über Schwangerschaftsabbrüche nichts Dr. Johann Hager, Präsident aktion leben österreich 1/2

Es geht einfach darum, auf Grundlage von Fakten und nicht Mutmaßungen in angemessener Weise Maßnahmen und Unterstützung für Frauen in einer schwierigen Lage vorsehen zu können. Verschweigen, Vertuschen, Verdrehen sind keine Lösung. Das geht nur auf Kosten der Frauen. Ohne passende Unterstützung gibt es keine Wahl, keine autonome Entscheidungsmöglichkeit. Dr. Johann Hager, Präsident aktion leben österreich 2/2

Wien (OTS) - aktion leben übergab heute dem Präsidenten des Nationalrats Unterschriften zur Bürgerinitiative „Fakten helfen!“ und brachte die Bürgerinitiative damit nochmals in das Parlament ein. Nach den knapp 55.000 Bürgerinnen und Bürgern in den vergangenen beiden Legislaturperioden unterstützten nochmals 3.384 Menschen die Initiative von aktion leben. Der Regierungswechsel machte die Neueinbringung erforderlich. Bei der Übergabe anwesend waren auch die Abgeordneten zum Nationalrat Angela Baumgartner, Wolfgang Gerstl, Carmen Jeitler-Cincelli, Rebecca Kirchbaumer, Elisabeth Pfurtscheller sowie Norbert Sieber (alle ÖVP).

Wolfgang Sobotka: Beachtliches Ergebnis!

NR Präsident Mag. Wolfgang Sobotka unterstützt die Initiative, die er für „gut und notwendig“ hält auch persönlich mit seiner Unterschrift. „Die ÖVP hat eine klare Haltung. Es wäre uns lieb, wenn wir Fakten hätten“. Er dankte aktion leben für ihr Engagement, die zu diesem beachtlichen Ergebnis geführt hätte. Nationalratsabgeordneter Mag. Wolfgang Gerstl zur Initiative: „Niemand entscheidet sich leichtfertig für einen Schwangerschaftsabbruch. Wenn die Verzweiflung überhandnimmt und die Situation ausweglos erscheint, braucht es einen Rettungsanker. Mit ‚Fakten helfen‘ können wir betroffenen Frauen Möglichkeiten aufzeigen".

Bei Abtreibungen von Fakten keine Spur: Das muss sich ändern!

„In Österreich weiß man über Schwangerschaftsabbrüche nichts“ , verweist Erstunterzeichner und aktion-leben-Präsident Dr. Johannes Hager auf die unverständliche Situation derzeit hin: „Keine Fallzahlen, keine Motive, keine Schwächen im System. Wir bewegen uns im Bereich persönlicher Erfahrungen, von Vermutungen und kaum begründbaren Schätzungen. Von Fakten keine Spur.“

Anonymität ist gewährleistet

Hager betonte, dass die Durchführung der Abbruch-Statistik einfach wäre: „Die Anonymität ist mehrfach abgesichert durch Ärztegeheimnis, EU-Datenschutzgrundverordnung etc. und beherrschbar. Was in der Schweiz funktioniert, sollte auch in Österreich klappen.“

Unterstützung und Prävention auf der Basis von Wissen

Hager betonte nochmals, dass es aktion leben nicht um Änderungen im Strafrecht gehe: „Es geht einfach darum, auf Grundlage von Fakten und nicht Mutmaßungen in angemessener Weise Maßnahmen und Unterstützung für Frauen in einer schwierigen Lage vorsehen zu können. Verschweigen, Vertuschen, Verdrehen sind keine Lösung. Das geht nur auf Kosten der Frauen. Ohne passende Unterstützung gibt es keine Wahl, keine autonome Entscheidungsmöglichkeit.“

„Fakten helfen, das zu tun, was Frauen in einer Ausnahmesituation brauchen. Noch besser ist es, durch Fakten dafür sorgen, dass Frauen gar nicht in die Lage kommen“, appellierte Hager an die Abgeordneten, die Grundlagen für Prävention und Hilfe zu schaffen.

Mehr Infos auf www.fakten-helfen.at

Rückfragen & Kontakt:

aktion leben österreich

Mag. Martina Kronthaler

Generalsekretärin

Tel.: 01/512 52 21-16

martina.kronthaler @ aktionleben.at

www.aktionleben.at