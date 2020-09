Mike Morhaime arbeitet mit Veteranen der Spielebranche zusammen und startet Dreamhaven(TM)

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Dreamhaven gibt seine ersten Studios bekannt: Moonshot Games(TM) und Secret Door(TM)

Mike Morhaime, der ehemalige CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment, sowie eine Reihe von Branchenveteranen gaben heute den Start von Dreamhaven, ihrer neuen Spielefirma mit Sitz in Irvine, Kalifornien, bekannt. Dreamhaven wird eigene Spiele für Spieler auf der ganzen Welt entwickeln und veröffentlichen und hat bereits seine ersten beiden Studios eingerichtet: Moonshot und Secret Door.

"Ich freue mich darauf, mit solch talentierten Leuten zusammenzuarbeiten, denen sowohl die Spiele als auch ihre Community am Herzen liegen", so Dreamhaven-CEO Mike Morhaime. "Ich habe schon immer an die Kraft der Spiele geglaubt, um Menschen jeglicher Herkunft über Grenzen hinweg zusammenzubringen. Mit Dreamhaven möchten wir neue Spielerlebnisse schaffen und diese mit Spielern überall auf der Welt teilen."

Das Team von Dreamhaven hat sich zum gemeinsamen Ziel gesetzt, die Entwickler zu fördern, ihre Ideen zum Leben zu erwecken und originelle Spielerlebnisse zu schaffen, die ein sinnvolles Vernetzen der Spieler fördern.

Jason Chayes, Dustin Browder und Ben Thompson werden Moonshot gemeinsam leiten. Chayes war zuvor als Executive Producer bei Blizzard Entertainment tätig, wo er das Hearthstone-Team leitete, außerdem als Senior Director bei Electronic Arts. Vorher leitete er die Kunstteams für die Spieleabteilung der Walt Disney Company. Dustin Browders war in seiner 25-jährigen Karriere bereits als Game Director für Spiele wie StarCraft II, Heroes of the Storm, Command and Conquer und Der Herr der Ringe tätig. Thompson kann seinerseits die Position als Creative Director bei Hearthstone und als Art Director für das World of Warcraft-Trading Card Game vorweisen und hat bei "Dungeons & Dragons and Magic: The Gathering" mitgewirkt. Moonshot beschäftigt außerdem ein Team an erfahrenen Entwicklern, die allesamt an einigen der beliebtesten Spiele mitgearbeitet haben.

"Dreamhaven hat hervorragende Leute an Bord geholt, Leute, die unsere Werte wirklich teilen, und wir freuen uns sehr, dieses neue Abenteuer gemeinsam zu beginnen", erklärte der Moonshot-Studioleiter Jason Chayes. "Es ist zwar noch sehr früh, aber unter Moonshot stellen wir uns ein Studio vor, in dem Neugier und Mut zelebriert werden. Wir möchten mutig vorgehen, und wir glauben, dass der beste Weg zu diesem Ziel in einer Kultur besteht, die auf Vertrauen gründet. Das ist der Kern dessen, wie wir uns die Zusammenarbeit vorstellen und wie wir uns den Spielern präsentieren möchten, wenn wir etwas weiter sind."

Das Secret Door-Studio wird von Chris Sigaty, Alan Dabiri und Eric Dodds geleitet, die an mehreren Spielen aus unterschiedlichen Genres mitgewirkt haben. Sigaty war zuvor als Executive Producer bei Hearthstone, StarCraft II und Heroes of the Storm sowie Lead Producer bei Warcraft III tätig. Dodds war der ursprüngliche Game Director von Hearthstone und erfahrener Spieledesigner bei World of Warcraft und StarCraft. Dabiri war sowohl als technischer Direktor als auch als Game Director tätig und hat an Warcraft III, StarCraft II und Heroes of the Storm mitgearbeitet. Sie werden von einem Team hochtalentierter Entwickler mit umfassender Branchenerfahrung unterstützt und arbeiten ab jetzt gemeinsam an neuen Spielerlebnissen.

"Die langjährige Erfahrung bei der Spieleentwicklung und der Veröffentlichung von Spielen bei Dreamhaven in Kombination mit dem Gemeinschaftsgefühl zwischen unseren Studios bietet bereits jetzt eine beispiellose Umgebung für kreative Zusammenarbeit", erklärte der Secret Door-Studioleiter Chris Sigaty. "Bei Secret Door ist es unsere Leidenschaft, Spieler auf positive Weise zu vernetzen und gleichzeitig langfristig ein Zuhause für kreative Köpfe zu schaffen. Dreamhaven bietet alles, was wir brauchen, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir können es kaum erwarten, noch mehr Leute auf unsere Reise mitzunehmen!"

Weitere Informationen finden Sie auf www.dreamhaven.com und folgen Sie Dreamhaven auf LinkedIn: /Dreamhaven und Twitter: @DreamhavenEnt.

Informationen zu Dreamhaven

Dreamhaven hat das Ziel, Menschen durch unvergessliche, positive Spielerlebnisse näher zusammenzubringen und die Entwickler zu befähigen, Spiele zu entwickeln, die sie stolz mit der Welt teilen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Irvine, Kalifornien, und betreibt die Entwicklungsstudios Moonshot Games und Secret Door. Weitere Informationen finden Sie auf www.dreamhaven.com.

Rückfragen & Kontakt:

Rob Hilburger - rob @ dreamhaven.com

949-444-2106