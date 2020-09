GLOBAL 2000 eröffnet den ersten Schmetterlingsweg in Marchegg

Schmetterlingsparadies soll Artenvielfalt fördern und Bewusstsein für Artenschutz stärken

Wien (OTS) - Heute wurde der erste interaktive Schmetterlingsweg in Marchegg eröffnet. Zusammen mit der Gemeinde Marchegg, dem Montessori Campus, dem Künstler Michael Bachhofer und der ÖBB fördert die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 die heimische Artenvielfalt in Marchegg. Der Schmetterling ist ein wichtiger Indikator für Biodiversität in Österreich und ist daher Botschafter und Begleiter des Interreg-Projekts „Blühlinge“. Deshalb hat sich das Blühlinge-Projekt als Ziel gesetzt, Gemeinden zwischen Wien und Bratislava zum Erblühen zu bringen und den Menschen die Vielfalt der Natur am Beispiel der bedrohten Schmetterlinge näherzubringen.

Marchegg ist ein Hot-Spot der Artenvielfalt

Hier kann man die bunte Artenvielfalt von Schmetterlingen bewundern, im Speziellen den seltenen Osterluzeifalter, der in Marchegg noch heimisch ist. Denn Schmetterlinge sind, ebenso wie Bienen, hoch gefährdet. Vor allem Lebensraumverlust, Pestizide und Lichtverschmutzung setzen den Schmetterlingen zu. „Der Schmetterlingsweg in Marchegg ist ein wichtiger Baustein im Rahmen des Projekts Blühlinge. Der Weg stellt den wichtigsten und größten Knotenpunkt im Projekt dar, da er in der Grenzregion Österreich/Slowakei liegt und mit zweisprachigen Info-Tafeln diesen Aspekt hervorhebt“, erklärt Martina Sordian, Leiterin des grenzüberschreitenden Projekts zwischen Österreich und der Slowakei bei GLOBAL 2000.

Gemeinde und Schule lassen Grünflächen erblühen

Der Gemeinde Marchegg ist es wichtig, nicht nur die heimische Artenvielfalt zu fördern, sondern auch, ein Zeichen zu setzen und mehr Bewusstsein für die Wichtigkeit von Artenschutz zu schaffen. Eine, von der Gemeinde errichtete, naturnahe Wiese lädt Schmetterlinge und BesucherInnen zum Verweilen ein. Auch der örtliche Montessori Campus beteiligt sich am Projekt: Die SchülerInnen haben gemeinsam mit GLOBAL 2000 eine von BesucherInnen per Schaufenster einsehbare Raupenzuchtstation gebaut. Anhand dessen lernen die Schülerinnen und Schüler, was für den Erhalt der Schmetterlinge wichtig ist und können den Schmetterling auf seinem Weg von der Raupe bis zur Verpuppung begleiten und dann letztendlich den prachtvollen Falter bestaunen. „Für uns als Schülerinnen und Schüler sind Schmetterlinge das Symbol der Zukunft. Sie machen in ihrem Leben eine Transformation durch, die wir als Gesellschaft im Arten- und Klimaschutz erst noch machen müssen“, ist Marie Ulrich und Olivia Kasper, Schülerinnen des Montessori Campus Marchegg, überzeugt.

Interaktive Schmetterlingskunstwerke zeigen Artenvielfalt

Um der Schönheit der Natur, und der Schmetterlinge im Besonderen, gerecht zu werden, hat GLOBAL 2000 mit dem Künstler Michael Bachhofer zusammengearbeitet. So sind einzigartige, hochauflösende riesige Schmetterlingsfotos (3,6x4m) entstanden, die es ermöglichen, einen neuen Blick auf diese faszinierenden Tiere zu werfen. Diese einzigartigen Kunstwerke werden mit Informationen rund um die Ökologie und den Schutz von Schmetterlingen ergänzt. Der Künstler Michael Bachhofer hat die Schmetterlingsinstallationen für das Projekt Blühlinge entwickelt und ruft mit der Initiative #beabutterflyyourself auf, Teil seines Kunstwerks zu werden.

Mobilität für Mensch und Tier

Zu bewundern ist das Kunstwerk von Michael Bachhofer am Bahnhof Marchegg. Als Partner des Projekts ermöglichte die ÖBB-Infrastruktur AG das Kunstwerk im Personendurchgang zu platzieren. So wird die Aufmerksamkeit aller, die mit der Bahn ankommen oder abfahren, mit einem Blick auf die Artenvielfalt und die schützenswerten Lebewesen gerichtet. „Als nachhaltiges Unternehmen mit Verantwortung für Mensch und Natur freuen wir uns, Partner im Projekt Blühlinge zu sein. Mit den drei Blühflächen im Bereich des Bahnhofs Marchegg, die wir im Rahmen dieses Projektes zur Verfügung stellen, schaffen wir ausnahmsweise keine überregionalen Verbindungen für Menschen, sondern für Schmetterlinge“, erläutert Hubert Hager, Geschäftsbereichsleiter für Projekte Neu-/Ausbau der ÖBB-Infrastruktur AG. Die Kooperation erfolgt im Zuge des Streckenausbaus zwischen Wien und Bratislava. Bis 2023 wird die Strecke elektrifiziert und abschnittsweise zweigleisig ausgebaut, Bahnhöfe und Haltestellen werden modernisiert sowie schienengleiche Bahnübergänge zur Erhöhung der Sicherheit durch Unter- oder Überführungen ersetzt.

„Mit unserem Blühlinge-Projekt wollen wir den Blick und die Herzen der Menschen für die Artenvielfalt vor ihrer Haustüre öffnen – man schützt nur was man kennt und liebt. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um eine lebenswerte Zukunft für uns und nachfolgende Generationen zu erhalten – jede Gemeinde, jedes Unternehmen und jeder einzelne kann Schritte in diese Richtung setzen – zum Beispiel durch eine naturnahe Pflege unserer Gemeinden und Gärten. Dann werden wir uns auch in Zukunft an der heimischen Schmetterlingsvielfalt erfreuen können“, erklärt Dr. Martin Wildenberg, Nachhaltigkeits- und Biodiversitäts-Experte bei GLOBAL 2000, abschließend.





Fotos von der Eröffnung finden Sie hier: https://www.flickr.com/photos/global2000





Hier finden Sie alle Informationen zum Projekt Blühlinge Interreg V-A SK/AT: https://www.global2000.at/bluehlinge





