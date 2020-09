ORF III am Donnerstag: „Im Brennpunkt“-Neuproduktion „Der ‚ganz normale‘ Rassismus“

Außerdem: „Politik live“ zu Tourismus in Zeiten von Corona, „Im Brennpunkt Verbrechen“ und „Inside Brüssel“; tagsüber Österreichische Medientage

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 24. September 2020, um 9.00 Uhr in „ORF III AKTUELL“ zwei der spannendsten Panels vom Vortagesprogramm der Österreichischen Medientage 2020 in voller Länge. Den Anfang macht die von ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr geleitete Diskussionsrunde „Alles nur eine Frage der Kultur?“ mit Andrea Mayer (Kunst- und Kulturstaatssekretärin), Franz Patay (Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien), Bogdan Roščić (Direktor Wiener Staatsoper) und Alexander Wrabetz (Generaldirektor ORF). Danach folgt das Panel „Und Action! Herausforderungen für die Filmwirtschaft“ mit Oliver Stribl (Geschäftsführer Fachbereich Medien RTR), Jan Mojto (Geschäftsführer Beta Film), Kathrin Zechner (Programmdirektorin ORF) und Frank Holderied (Leiter strategische Programmplanung, Programmeinkauf und fiktionale Eigenproduktion ServusTV). Moderiert wird das Panel von Danny Krausz (Geschäftsführer und Produzent, DOR FILM).

Im Hauptabend präsentiert ORF III im Rahmen von „Im Brennpunkt“ die ORF-III-Neuproduktion „Der ‚ganz normale‘ Rassismus“ (20.15 Uhr). Der Film der ORF-III-Journalisten Marlene Kaufmann und Reiner Reitsamer setzt sich mit den vielgestalteten Formen von Rassismus in Österreich und der Welt auseinander. In der Schule, in der U-Bahn, beim Volksfest – Rassismus gibt es überall. Er ist so tief in unseren Alltag verwoben, dass ihn meistens nur diejenigen erkennen, die darunter leiden: Schwarze, People of Color oder auch Menschen, die einfach nur einen Namen tragen, der auf eine andere Herkunft hindeutet. Betroffene berichten von verschärften Polizeikontrollen und Beschimpfungen, zeigen auf, wie der Status quo bestehende Machtverhältnisse aufrechterhält und machen deutlich, was viele nicht wahrhaben möchten: Dass Vorurteile und Ressentiments ein Teil unserer Gesellschaft sind. Zu erkennen, wo der Rassismus beginnt, kann aber der erste Schritt sein, ihn zu überwinden. Zu Wort kommen u. a. Imoan Kinshasa (Journalistin und Aktivistin), Doron Rabinovici (Schriftsteller und Historiker), Weina Zhao (Filmemacherin) und Hasnain Kazim (Autor und Journalist).

Um 21.05 Uhr diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher in „Politik live“ mit ihren Gästen über Tourismus in Zeiten von Corona. Anschließend zeigt „Im Brennpunkt Verbrechen“ mit „Joanne Dennehy – Frau ohne Gewissen“ (21.55 Uhr) eine Doku der TV-Reihe „Erbarmungslos“.

Zum Abschluss des Abends lädt Peter Fritz schließlich zu einem „Inside Brüssel“ (22.45 Uhr). Gemeinsam mit den EU-Abgeordneten Othmar Karas (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ) und Harald Vilimsky (FPÖ) sowie mit EU-Korrespondentin Sylvia Wörgetter (Salzburger und Oberösterreichische Nachrichten) diskutiert Fritz über Chancen der Wirtschafts- und Coronakrise sowie über einen neuen Anlauf für eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik.

