Engelberg: Aussage von Rendi-Wagner ist politische Entgleisung und zeugt von mangelnder Sensibilität

ÖVP-Abgeordneter fordert umgehende Rücknahme dieser Äußerung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Parallelen zwischen der Situation in Griechenland und den schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus zu ziehen ist eine Entgleisung, zeugt von mangelnder Sensibilität im Umgang mit der Geschichte und erfordert eine umgehende Rücknahme der Aussage“, stellt heute, Mittwoch, ÖVP-Abg. Martin Engelberg zur Äußerung der SPÖ-Chefin Rendi-Wagner im Plenum fest.

„Rendi-Wagner vergisst zudem, dass Österreich in der Flüchtlingspolitik einen großen Beitrag geleistet hat. Leider hat die SPÖ in diesem Bereich jeden Bezug für eine konstruktive sachliche Zusammenarbeit verloren“, so der Abgeordnete.

„Bei allem Verständnis für Oppositionspolitik überschreitet Rendi-Wagner mit ihrer Aussage eine Grenze, und das ist nicht zu akzeptieren“, so Engelberg abschließend.

