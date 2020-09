AK Pressegespräch am 29. September: AK-Wohlstandsbericht – Wie groß ist die Bedrohung durch Corona?

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie stellt aktuell die größte Bedrohung für den Wohlstand in Österreich da. Jetzt geht es darum, entsprechend gegenzusteuern und die Folgen der Krise wirksam zu bekämpfen. Laut den AutorInnen des dritten AK-Wohlstandsberichts ist die Pandemie aber kein Grund, sich von den ambitionierten Zielen zu verabschieden. Im Gegenteil: Gerade jetzt ist es an der Zeit, in den sozial-ökologischen Umbau zu investieren. Über die Lage Österreichs und die nun zu setzenden Maßnahmen informieren Sie:

Silvia Hruska-Frank, stv. Leiterin der AK Wien Abteilung Sozialpolitik

Sylvia Leodolter, Leiterin der AK Wien Abteilung Umwelt und Verkehr

Markus Marterbauer, Leiter der AK Wien Abteilung Wirtschaftswissenschaft

und Statistik

Dienstag, 29. September 2020, 10 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Gebäude verpflichtend ist. Zudem bitten wir Sie bis spätestens 28. September 2020 um Anmeldung unter michaela.lexa @ akwien.at

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter

https://www.arbeiterkammer.at/wohlstandsbericht mitverfolgen. Fragen

richten Sie bitte via E-Mail an

michaela.lexa@akwien.at.

Wir würden uns freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion beim Pressegespräch begrüßen zu dürfen.

