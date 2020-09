Grüne Währing: Moria – Wir unterstützen Währings Hilfsbereitschaft und Solidarität

Wien (OTS) - Die Währinger Grünen legen der Bezirksvertretung in der morgigen Sitzung folgenden Antrag vor: Per Resolution soll die Währinger Bezirksvertretung ihre Bereitschaft erklären, alle Währinger Institutionen und Privatpersonen zu unterstützen, die Menschen aus dem ehemaligen Lager Moria, insbesondere Kinder und Jugendliche ohne Begleitung, aufnehmen und versorgen, sobald dies endlich möglich ist.

„Die Menschen in Währing haben sowohl in der Krise der Balkankriege als auch angesichts der Fluchtbewegung 2015, ausgelöst durch den Bürgerkrieg in Syrien, große Hilfsbereitschaft und Solidarität bewiesen. Viele der damals Aufgenommenen und Versorgten sind mittlerweile in Währing oder anderswo in Wien oder Österreich oder Europa integriert und wichtiger Teil der Nachbarschaft, der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Diese Hilfsbereitschaft und Solidarität wird es auch geben, wenn Österreich sich endlich bereit erklärt, Flüchtlinge aus dem ehemaligen Lager Moria aufzunehmen“, weiß Währings Bezirksvorsteherin Silvia Nossek.

„Und ich hoffe, dass auch die Währinger Bezirksvertretung dieser Hilfsbereitschaft Rückhalt und Unterstützung gibt,“ so Nossek weiter.

Auch Klubobmann Marcel Kneuer wünscht sich breite Unterstützung: „Ich hoffe, dass auch die anderen Parteien in Währing diesen Resolutionsantrag unterstützen, bei dem es um den Erhalt von Menschlichkeit und Hilfe in Not geht. Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung, diese Hilfsbereitschaft und Solidarität zu unterstützen und zu fördern. Das ist das grundlegende Fundament einer menschlichen Gesellschaft und damit auch eines lebenswerten Bezirks.“

Auf der griechischen Insel Lesbos im Lager Moria lebten Menschen, Männer, Frauen und Kinder seit Monaten unter menschenunwürdigen Bedingungen. Sie bekamen weder ausreichend Versorgung noch Schutz, die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Der jüngste Brand hat die Situation nicht verursacht, sondern nur verschärft und wieder ins Bewusstsein der österreichischen und europäischen Öffentlichkeit gebracht.

