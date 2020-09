Notstandshilfe – Muchitsch: SPÖ-Appelle haben Wirkung gezeigt, aber hohe Arbeitslosigkeit ist im Dezember nicht vorbei

SPÖ-Sozialsprecher fordert Verlängerung der höheren Notstandshilfe bis mindestens Ende März

Wien (OTS/SK) - Erfreut zeigt sich SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch, dass „die Appelle der SPÖ an die Regierung, die höhere Notstandshilfe zu verlängern, Wirkung gezeigt haben“. Kritik übt Muchitsch aber daran, dass die Arbeitsministerin die höhere Notstandshilfe per Verordnung nur bis Ende des Jahres verlängert. „Die hohe Arbeitslosigkeit wird nicht im Dezember vorbei sein. Daher bringt die SPÖ heute einen Antrag ein, damit die Notstandshilfe in der Höhe des Arbeitslosengeldes bis mindestens 31. März 2021 ausbezahlt wird. Denn die zweite Kündigungs- und Pleitewelle rollt gerade an. Wir dürfen diese Menschen – derzeit beziehen 200.000 Notstand – in dieser schweren Krise nicht im Stich lassen“, so Muchitsch. ****

„Wir haben auch das Problem, dass sich die Arbeitslosigkeit verfestigt, die Langzeitarbeitslosigkeit nimmt dramatisch zu. Bereits jetzt haben wir 119.000 Menschen, die langzeitbeschäftigungslos sind“, so Muchitsch. Der SPÖ-Sozialsprecher weist auch darauf hin, dass die Lage besonders hart für Jugendliche und ältere Arbeitslose ist. „Für sie ist es zurzeit nahezu unmöglich, eine neue Arbeit zu finden. Denn auf eine offene Stelle kommen sechs Personen, die Arbeit suchen und Entspannung ist nicht in Sicht.“

Daher appelliert Muchitsch an die Regierungsfraktionen, heute dem Antrag der SPÖ für eine Notstandshilfe in der Höhe des Arbeitslosengeldes bis mindestens 31. März 2021 zuzustimmen. (Schluss) sl/lp

