„Zurück aufs Land“: „Am Schauplatz“ über die Corona-Krise als Chance für kleine Dörfer

Am 24. September um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher verlassen kleinere Städte und siedeln sich in den Dörfern der Umgebung an. Übrig bleiben in den Städten Ortskerne mit leeren Geschäftslokalen und Wohnungen. Die Corona-Krise beschleunigt diesen Trend. Findige Bürgermeister von kleinen Gemeinden wissen diese Entwicklung zu nutzen und machen ihr Dorf attraktiv für die Zukunft. Doris Plank ist für die „Am Schauplatz“-Reportage „Zurück aufs Land“ – zu sehen am Donnerstag, dem 24. September 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 – quer durch Österreich gefahren und zeigt, wie unterschiedlich viele Städte und Dörfer mit den Herausforderungen der Corona-Krise umgehen.

Stanz im steirischen Mürztal zum Beispiel wurde heuer zu einem von 21 Vorzeigedörfern Europas gekürt. Der Grund: ein neues Lebensmittelgeschäft mit regionalen Produkten und neue Wohnungen mitten im Ort. Dazu noch Mitfahrmöglichkeiten über den „Bankerlexpress“, ein „Kost-nix-Laden“ und der Zusammenhalt der Bevölkerung – unabhängig von Parteizugehörigkeit. Für Dörfer wie Stanz bedeutet Zuzug – und seien es nur drei Familien – ein paar Euro mehr in der Gemeindekassa und vor allem Hoffnung. Zu lange schon wurde man bemitleidet, weil die Jungen nicht bleiben wollten und oder konnten, weil es zu Hause keine Jobs gab.

Viele regionale Händler in Bezirksmetropolen wie Bruck an der Mur hätten zwar Arbeit für ihre Kinder, doch die sind nach dem Studium in der Großstadt nicht an einer Rückkehr in die aussterbende Heimatstadt interessiert. Nachfolger fürs Geschäft sind schwer zu finden. Wenn dort aber niemand die Geschäfte weiterbetreibt, wird es bald keinen einzigen Greißler, keinen Wirt und auch keinen Schreibwarenhändler mehr geben und diese Städte werden zu Geisterstädten.

