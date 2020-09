Silvan: „Wer hat Interesse an Top-Liegenschaften der AUVA?“

Parlamentarische Anfrage soll klären, ob AUVA-Immobilien im Fokus von Investoren stehen

Wien (OTS/SK) - Die Aufregung um den möglichen Umzug der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA) in ein nicht mehr zeitgemäßes und nicht barrierefreies Haus des Fonds der Wiener Kaufmannschaft reißt nicht ab. SPÖ-Abgeordneter Rudolf Silvan legt nun mit einer parlamentarischen Anfrage an Gesundheitsminister Anschober nach. Silvan will damit in Erfahrung bringen, ob es in den letzten Jahren Anfragen zum Kauf von Immobilien und Liegenschaften, die sich im Eigentum der Allgemeinen Unfallversicherung befinden, seitens potentieller Investoren gegeben hat. ****

Landes- und Hauptstelle der AUVA im 20. Wiener Gemeindebezirk zeichnen sich durch beste Lage mit guter Verkehrsanbindung aus; die beiden Häuser der AUVA weisen eine hohe Bauklasse auf. Diese Faktoren könnten die Objekte in den Fokus von Investoren gerückt haben. Silvan fragt sich, ob dies der Grund sein könnte, warum sich ÖVP und FPÖ Vertreter im AUVA Verwaltungsrat so vehement für einen raschen Auszug der AUVA aus Landes- und Hauptstelle starkgemacht haben, obwohl aktuell keine unmittelbare Notwendigkeit für einen raschen Auszug vorliegt.

Ähnlich verhält es sich beim Weißen Hof der AUVA in Klosterneuburg, der nicht nur ein international anerkanntes Zentrum für Langzeit-Reha, sondern auch Heimat vieler Behindertensportvereine ist. Hier ergab eine parlamentarische Anfrage Silvans, dass der Weiße Hof 2026 sein Ende finden soll und eine Zusammenlegung mit dem UKH Meidling geplant ist. Gespräche über eine mögliche Nachnutzung und Erhaltung des Standortes als Gesundheitseinrichtung gibt es bis dato aber nicht. Silvan: „Wenn Anfragen oder gar Kaufangebote für diese Liegenschaften vorliegen, dann sind die Vorgänge in einem ganz anderen Licht zu sehen!“ (Schluss) ah/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at