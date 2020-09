„Silvia kocht“: Wien-Woche mit Alexandra Palla

Von 28. September bis 2. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - Schweinsbraten mit Blattspinat, prickelnd scharfe Susi-Torte, Ochsenherztomaten-Toast mit Vogerlsalat – von Montag, dem 28. September, bis Freitag den 2. Oktober 2020, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um die Bundeshauptstadt. Silvia Schneider schwingt gemeinsam mit Gastköchin Alexandra Palla den Kochlöffel und am Freitag ist sie „unterwegs in Wien“.

Die Rezepte der Wien-Woche:

Montag, 28. September: Focaccia Blumenwiese; prickelnd scharfe Susi-Torte

Dienstag, 29. September: Hühnerröllchen mit Prosciutto-Salbeifüllung; Kohlrabi-Melanzani-Carpaccio

Mittwoch, 30. September: Beinschinken asiatisch mit Pak-Choi-Salat; Pochiertes Ei auf asiatischem Currygemüse

Donnerstag, 1. Oktober: Schweinsbraten mit Blattspinat; Ochsenherztomaten-Toast mit Vogerlsalat

Freitag, 2. Oktober: „Silvia kocht – Unterwegs in Wien“: Die Moderatorin besucht regionale Produzenten, wird von Direktor Martin Kusej durchs Wiener Burgtheater geführt und schwingt mit Starkoch Christian Domschitz den Kochlöffel. Gemeinsam werden Snackgurken auf Tonic-Gelee und gebratenes Filet vom Wiener Waller mit Paradeiser-Raritäten und Edelkräutern zubereitet.

„Silvia kocht“ – In der ORF nachlese, barrierefrei im TELETEXT und online

Silvia Schneider ist im September auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestaltetet Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar sein. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung und auf Seite 357 Informationen zu den Regionen und Ausflugszielen der Freitag-Sendungen. ORF extra stellt für alle Hobbyköche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

