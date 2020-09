Tanner: Verdoppelung des Contact-Tracing-Kontingents in Tirol zugesagt

Tanner: „Sind immer da, wenn die Länder uns brauchen.“

Wien (OTS) - „Die Länder sind so gefordert, wie selten zuvor und unser Heer ist bereit, die Länder weiterhin zu unterstützen. Sollten die Länder personell an ihre kapazitiven Grenzen stoßen, sind wir bereit zu helfen, wo wir gebraucht werden. Ein Beispiel dafür, wie es funktionieren soll, ist Tirol. 35 Soldatinnen und Soldaten befinden sich derzeit im Bereich Contact Tracing im Einsatz. Landeshauptmann Platter und die Tiroler Gesundheitsbehörden haben einen weiteren Bedarf angekündigt und bei uns angefordert. Ich konnte ihm nun kurz darauf zusichern, dass wir das Kontingent auf 70 Soldatinnen und Soldaten verdoppeln können“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die weiter ausführt: „1,5 Mio. Stunden wurden bislang von den Soldatinnen und Soldaten unseres Bundesheeres im Covid-Einsatz geleistet. Ich danke ihnen für ihren so wichtigen Einsatz und wünsche weiterhin viel Soldatenglück.“

