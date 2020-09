Enerjisa Üretim unterzeichnet größten an Nachhaltigkeit gebundenen Kreditvertrag in der Türkei

Istanbul (ots/PRNewswire) - Enerjisa Üretim , die führende Stromerzeugungsgesellschaft in der Türkei, hat eine Kreditvereinbarung mit 7 Banken in Höhe von 650 Millionen Euro unterzeichnet. Durch die Stärkung seiner ohnehin soliden Vermögenslage konnte das Unternehmen mit diesem Vertrag sowohl seine Gesamtverschuldung reduzieren als auch in großem Maße die Investitionen in erneuerbare Energien unterstützen, die das Unternehmen in der kommenden Zeit durch die Vereinbarung eingehen wird. Ihsan Erbil Bayçöl, CEO von Enerjisa Üretim, sagte dazu: "Im letzten Jahr bekamen wir durch die Kapazität, die wir in der zweiten Ausschreibung für Renewable Energy Resources Zones (YEKA) erhalten haben, die Gelegenheit, unsere Erzeugungskapazität auf insgesamt 4.107 MW auszubauen. Wir versichern all unseren Stakeholdern, dass wir unsere Investitionen und Aktivitäten weiterhin 'mit dem Zweck, nachhaltigen Wert zu schaffen' fortsetzen werden."

Im Rahmen der Vereinbarung wird Enerjisa Üretim von dem "Sustainability-linked Loan Mechanism" profitieren, einem der nachhaltigen Schuldinstrumente, die trotz der Pandemie nicht an Schwung eingebüßt haben und dessen Gesamtvolumen im August mehr als 1,5 Billionen USD betrug. Enerjisa Üretim kündigte auch an, dass durch die Vereinbarung die Nachhaltigkeitsarbeiten in zwei wichtigen Feldern beschleunigt werden. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, seinen Anteil an erneuerbaren Energien in seinem Beteiligungsportfolio in Bezug auf die Stromerzeugung deutlich zu erhöhen und darauf hinzuarbeiten, im Bereich der Gleichberechtigung der Geschlechter die besten internationalen Standards zu erreichen. Die Vereinbarung, die das Unternehmen in der kommenden Zeit beim Erreichen seiner Ziele unterstützt, stärkt die ohnehin solide Vermögenslage Enerjisa Üretim noch weiter, und half dem Unternehmen dabei, seine Rückstellungen zu verbessern, indem langfristige Darlehen ausgetauscht wurden.

Sieben Banken - Akbank, Garanti BBVA, Turkiye Is Bankasi, HSBC, ING, TEB und Isbank AG - bieten dem Unternehmen eine Finanzierung, die den Anforderungen des Sustainability Linked Loan Mechanism entspricht.

Deutlicher Beweis für Vertrauen in die Energiemärkte

Die gemeinsame Verlautbarung der an dem Darlehen beteiligten Banken lautet: "Diese Vereinbarung ist ein deutlicher Hinweis auf unser Vertrauen in die Türkei und die türkischen Energiemärkte. Es erfüllt uns mit Stolz, zu sehen, dass Enerjisa Üretim, der führende Akteur in dieser Branche, insbesondere in nachhaltiges Wachstum investiert und bereits heute schon mit seiner ausgewogenen Vermögenslage regelmäßig Umsätze erwirtschaftet." Während sie das Potenzial der Türkei, insbesondere in den Bereichen Wind- und Solarenergie, hervorheben, erklären die Banken, dass sie weiterhin Wachstumsprojekte in diesem Bereich unterstützen würden.

Anhaltendes Wachstum von erneuerbaren Energien

Ihsan Erbil Bayçöl, CEO von Enerjisa Üretim, erklärt: "Enerjisa Üretim hat eine hohe Erzeugungsleistung und einen starken Cashflow. Wir stellen mit unseren 21 Kraftwerken, von denen 56 % nationale und erneuerbare Ressourcen verwenden, bereits heute eine ununterbrochene Stromversorgung sicher ... Diese steigende Tendenz fortzusetzen hat bei uns die allerhöchste Priorität, ebenso wie das Tätigen neuer Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien, was zudem eine strategische Priorität darstellt. Wir versichern all unseren Stakeholdern, dass wir unsere Investitionen und Aktivitäten weiterhin 'mit dem Zweck, nachhaltigen Wert zu schaffen' fortsetzen werden. Ich möchte allen Banken, die während dieses Wegs zu mehr Wachstum fruchtbar mit uns zusammengearbeitet haben, für ihr Vertrauen in uns danken."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1277999/Enerjisa_Uretim.jpg