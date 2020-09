Heinisch-Hosek zu SozialpartnerInnen: Österreichweiter Ausbau der Kinderbetreuung ist dringend notwendig!

SPÖ-Frauen unterstützen Forderung nach bundeseinheitlichen Standards für ganz Österreich

Wien (OTS/SK) - Volle Unterstützung von den SPÖ-Frauen gibt es für das Forderungspapier der SozialpartnerInnen zum Ausbau der Kinderbetreuung. Darin wird ein rascher und flächendeckender Ausbau gefordert. Jährlich soll die Bundesregierung dafür 1 Milliarde Euro in die Hand nehmen. „Wir fordern seit langer Zeit einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen gratis Kindergartenplatz. Setzen wir das endlich um!“ ****

„Ganztägige Kinderbetreuung ist die Voraussetzung dafür, dass Eltern ihren Job ausüben können“, so Heinisch-Hosek. Gerade für die unter Dreijährigen gibt es in Österreich noch großen Aufholbedarf. Wien geht in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel voran.

Zentral ist auch die Forderung nach bundeseinheitlichen Standards für ganz Österreich. Wichtig sind wenige Schließtage in den Ferien und Öffnungszeiten, die mit einem Ganztagsjob vereinbar sind. „Machen wir endlich in ganz Österreich den entscheidenden Schritt nach vorn!“ so Heinisch-Hosek. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/