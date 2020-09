Outdoor Escape Game an den Landungsbrücken: Meet the World startet neues Stadterlebnis im Herzen der Hansestadt Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit dem Outdoor Escape Game entwickelt Meet the World das beliebte Konzept des "Escape Rooms" weiter und bringt das Spielfeld nach draußen auf die Straßen Hamburgs.

Beim Outdoor Escape Game an den Landungsbrücken spielen die Teilnehmer*innen gegen die Zeit. Mit einem iPad ausgestattet müssen sie in zwei Stunden Spieldauer die Mission "Elbgift" am Hamburger Hafen erfüllen, um so die Hansestadt Bewohner*innen vor der Vergiftung zu bewahren.

In Kleingruppen von vier bis sieben Personen meistern die Teams knifflige Herausforderungen und knacken Codes, um im Spiel weiterzukommen und im großen Finale die Stadt zu retten und nebenbei die Landungsbrücken aus einer neuartigen Perspektive kennenzulernen. Die Aufgabenstellung und Rätselorte finden die Knobelfans auf dem iPad. Hinweise erhalten sie in einem Notizheft und das spannende Stadtbild Hamburgs liefert ihnen die Lösungen.

Das Outdoor Escape Game kann ab sofort online zum Preis von 33 Euro pro Person gebucht werden. Alle benötigten Materialien werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Ein*e Spielleiter*in führt zu Beginn des Spiels in die Geschichte und die Technik ein, hat die Teams im Blick und gibt Hilfestellung per Chat, wenn sie beim Rätseln nicht weiterkommen.

Alle Informationen zu den Outdoor Escape Games gibt es unter: https://www.meet-the-world.de/hamburg/raetsel/landungsbruecken-outdoor-escape-game/

Meet the World ist eine Marke von Eat the World, dem Marktführer im Bereich kulinarisch-kultureller Stadtführungen. Die Touren vereinen Genuss, Kultur und Stadtgeschichte und machen die schönsten Städte Deutschlands durch das einzigartige Tour-Konzept mit allen Sinnen erlebbar. Abseits üblicher Touristenwege lernen Einheimische und Touristen die charmantesten Ecken eines Stadtteils kennen und probieren erlesene Köstlichkeiten aus authentischen inhabergeführten Gastronomiebetrieben. Seit 2019 bietet Eat the World mit dem Bereich Meet the World weitere Stadterlebnisse mit Outdoor Escape Games, Tablet-Quiztouren, Rätseltouren, Fototouren und ART-Galerietouren an.

Honorarfreies Bildmaterial für Ihre Berichterstattung finden Sie zum Download unter: https://cloud.guj.de/index.php/s/Dagf2DSef7kcxMD

Passwort: Elbgift

