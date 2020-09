Verband Filmregie Österreich zur Situation der Universität für Theater und Filmkunst (SZFE) in Budapest

Wien (OTS) - Die Regisseur*innen des Verbands Filmregie Österreich erklären ihre uneingeschränkte Solidarität mit den Studierenden, den zurückgetretenen Lehrkräften und dem Senat der Universität für Theater und Filmkunst (SZFE) in Budapest, Ungarn.



Nachdem mit Anfang September der Druck der ungarischen Regierung unter Viktor Orbán so weit eskaliert ist, dass sich der Senat der SZFE zu einem geschlossenen Rücktritt und die Studierenden sich in Folge zur Besetzung ihres Instituts gezwungen sahen, ist ein entschiedenes Zeichen des Protests unsererseits gegen das Vorgehen der Regierung Orbán unabdingbar.



Die laufenden autoritären Eingriffe in die Unabhängigkeit und Freiheit von Lehre und Kunst in unserem Nachbarland Ungarn können so keinesfalls weiter hingenommen werden. Es ist von zentraler Bedeutung für den Film in Europa, aber auch für alle Filmschaffenden in Österreich, dass die Fakultät SZFE ihre Autonomie, ihre akademische Integrität und Freiheit sowie ihre Unabhängigkeit von politischer Einflussnahme jeglicher Art in vollem Umfang bewahrt.



Wir appellieren an die involvierten Behörden der ungarischen Regierung, die akademische Autonomie der Institution zu respektieren und im Dialog mit den Studierenden, den Professor*innen und dem Senat eine verantwortungsvolle Lösung zu finden, sowie an die österreichische Bundesregierung, Versuche zu unternehmen, um ihre ungarischen Amtskolleg*innen zum Einlenken zu bewegen.

