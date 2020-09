Neugestaltung Ortsdurchfahrt Niederfladnitz in mehreren Bauetappen

Land Niederösterreich investiert 260.000 Euro

St. Pölten (OTS) - In Zusammenarbeit von Land Niederösterreich und Stadtgemeinde Hardegg wird mit Kosten von 530.000 Euro (Land 260.000 Euro, Stadtgemeinde 270.000 Euro) die Ortsdurchfahrt von Niederfladnitz im Zuge der Landesstraße B 30 in mehreren Bauetappen bis 2022 neugestaltet. Neben der Erneuerung der Fahrbahn werden dabei auch Nebenflächen saniert sowie einzeln Grünraumgestaltungen durchgeführt. Konkret durchgeführt werden die Arbeiten von der Kreuzung der Landesstraße B 30 mit der Landesstraße L 38 bis zum westlichen Ortsende. Seit Mitte Juni ist die Attraktivierung der Nebenflächen im Gange, welche bei der Kreuzung der B 30 mit der L 38 begonnen hat. Vorab wurden in diesem Bereich zwei Keller abgerissen und verfüllt, um Platz für Gehsteig und Abstellflächen zu schaffen. Überdies sollen die neuen Grünflächen dem Ort ein harmonisches und natürliches Aussehen verschaffen. Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Retz in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region durch.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

