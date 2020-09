Venture Global LNG gibt Führungswechsel bekannt

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Robert Pender und Michael Sabel, Gründer und gemeinsame Vorsitzende und CEOs von Venture Global LNG, Inc., gaben heute zusammen eine bevorstehende Änderung in der Unternehmensführung bekannt. Mit Zustimmung des Verwaltungsrates wird Michael Sabel ab dem 1. Oktober 2020 die Rolle des CEO des Unternehmens übernehmen, während Robert Pender zukünftig als Executive Co-Chairman agieren wird, eine neue Führungsposition, in der er das Unternehmen und den CEO in wichtigen strategischen und finanziellen Fragen unterstützen wird. Pender wird weiterhin zusammen mit Sabel im Aufsichtsrat des Unternehmens tätig sein, wo beide als Aufsichtsratsvorsitzende wirken werden.

Robert Pender erklärte: "Es war ein aufregendes Jahrzehnt, in dem ich gemeinsam mit Mike Venture Global LNG aufgebaut und die weltweite LNG-Branche neu gestaltet habe. Bei Venture Global sind wir besonders stolz darauf, dass wir die Kosten für Flüssigerdgas in einer Zeit des Übergangs für den weltweiten Energiebedarf erheblich senken konnten. Das ist uns größtenteils deswegen so gut gelungen, weil wir uns beide absolut darauf konzentriert und uns persönlich voll eingesetzt haben. Jetzt muss ich ein einen Schritt zurücktreten. Keinem vertraue ich mehr als Mike, wenn es darum geht, dieses Unternehmen, das wir gemeinsam gegründet haben, in die Zukunft zu führen. Weiterhin bin ich Mike, dem Unternehmen und dessen Erfolg voll und ganz verpflichtet, aber in einer anderen Rolle, in der ich mich in einem ausgewogeneren Tempo für höchste Wertschöpfung einsetzen werde.

Michael Sabel fügte hinzu: "Bob und ich arbeiten seit über 10 Jahren als Partner zusammen, und viel wichtiger als die großen Erfolge waren die Freundschaft und die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, um Herausforderungen zu meistern und unser Team aufzubauen. Unser Erfolg wäre ohne Bobs Führungsqualitäten, sein unternehmerisches Denken und seine Energie nicht möglich gewesen. Auch wenn sich unsere jeweilige Rolle jetzt ein wenig ändert, werden unsere Partnerschaft, unsere Zusammenarbeit und das enge Miteinander noch viele Jahre andauern, in denen wir unser Geschäft weiter ausbauen möchten."

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von verflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Derzeit baut oder erschließt das Unternehmen 50 MTPA Produktionskapazität in Louisiana. Die Anlage Calcasieu Pass mit 10 MTPA von Venture Global LNG an der Anschlussstelle des Calcasieu-Schiffskanals am Golf von Mexiko befindet sich im Bau. Mit dem Bau der Flüssigerdgas-Anlage Venture Global Plaquemines mit einer Kapazität von 20 MTPA wird voraussichtlich noch in diesem Jahr begonnen. Diese Anlage befindet sich südlich von New Orleans am Mississippi. Zudem baut Venture Global LNG die Flüssigerdgas-Anlage Delta mit 20 MTPA, die neben Plaquemines liegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.venturegloballng.com.

