Salzburg Summit 2020 abgesagt

Der diesjährige Salzburg Summit wird aufgrund der steigenden Infektionszahlen abgesagt

Wien (OTS) - Bis zuletzt hat das Organisationsteam an der Umsetzung des Salzburg Summit gearbeitet, der ein zweitägiges Programm mit hochkarätigen internationalen Persönlichkeiten vorgesehen hätte. Die aktuelle Entwicklung rund um die COVID-Ansteckungszahlen zwingt nun zur Absage der Veranstaltung. Die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Vortragenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem internationalen Kongress, wie dem Salzburg Summit, haben höchste Priorität. Daher hat das Team rund um Christoph Neumayer und Gabi Spiegelfeld heute beschlossen, den diesjährigen Salzburg Summit „Managing the Unknown“, der von 2.-3. Oktober in der Siemens City in Wien stattgefunden hätte, abzusagen. „Eine Entscheidung, die uns nicht leicht gefallen ist.“

„'Managing the Unknown' war nicht nur der Titel des heurigen Salzburg Summit: Ungewisse Zeiten erfordern oftmals konsequente und verantwortungsvolle Entscheidungen. Angesichts der aktuellen COVID-19-Entwicklungen wäre es unverantwortlich, einen Kongress wie den Salzburg Summit, mit internationaler Besetzung, stattfinden zu lassen. Mit umso mehr Kraft und Vorfreude blicken wir auf das kommende Jahr, in dem wir den Summit wieder wie gewohnt in Salzburg abhalten werden“, blickt Gabi Spiegelfeld, Initiatorin des Salzburg Summit, zuversichtlich auf das kommende Jahr.

In den vergangenen Tagen wurde alles versucht und strengste Hygiene-und Sicherheitskonzepte erarbeitet und umgesetzt. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), erklärt: „Unser Team ist zu dem Entschluss gekommen, dass ein Ereignis, das auch den branchenübergreifenden Gedankenaustausch sowie das Pflegen von beruflichen Netzwerken im Fokus hat, mit Mindestabstand und Mund-Nasenschutz nicht sinnvoll durchzuführen ist. Abgesehen davon machen die Reisebeschränkungen eine Einreise für internationale Teilnehmer nahezu unmöglich. Im Einvernehmen mit den Sprecherinnen und Sprechern haben wir auch von einer rein virtuellen Umsetzungsvariante Abstand genommen, da viele Highlights sowie der lebendige Diskurs des Salzburg Summit auf der Strecke bleiben würden.“

Doch der Termin für das kommende Jahr ist bereits in Abstimmung:

„Sobald der Termin fixiert ist, werden wir ihn kommunizieren und freuen uns schon jetzt auf den Salzburg Summit 2021“, versprechen Spiegelfeld und Neumayer.

