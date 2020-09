ARGE Heumilch präsentiert Fibel „Heumilch-Käse und seine Freunde“

Expertenteam entwickelt Käsepairing-Nachschlagewerk & neue Käsestile

Wien (OTS) - Die ARGE Heumilch bringt eine neue Fibel heraus: Im umfassenden Nachschlagewerk „Heumilch-Käse und seine Freunde“ zeigen erfahrene Kulinarik-Expertinnen und -Experten auf, mit welchen anderen Lebensmitteln Heumilch-Käse am besten kombiniert werden kann. Die Bandbreite der „Freunde“ reicht von Brot, Nüssen und Gelees bis zu Getränken wie Bier, Wein und Tee. „Unser Nachschlagewerk soll ein roter Faden durch die Vielfalt an idealen Gaumenkombinationen mit Heumilch-Käse sein“, so Heumilch-Geschäftsführerin Christiane Mösl, selbst ausgebildete Diplom-Käsesommelière. Zudem führt die 156 Seiten starke Fibel in die kulinarische Harmonielehre – das „Food Pairing“ – ein und erklärt u.a., wie sich Aromen gegenseitig beeinflussen.

Neu im deutschsprachigen Raum: Einführung neuer Käsestile



Im deutschsprachigen Raum werden Käse in Frisch-, Weich-, Schnitt- oder Hartkäse sowie Sauermilchkäse eingeteilt. Diese Einteilung liefert aber keine Information über Geschmacksintensität oder Aroma. Deshalb hat das Expertenteam – bestehend aus Eva Derndorfer, Dagmar Gross, Christina Nussbaumer, Jens Luckart und Christiane Mösl – für das Verkosten von Käsepairings erstmals im deutschsprachigen Raum neue Käsestile definiert: Frischkäse – mild & cremig, Schnittkäse – klassisch & milchig, Weichkäse – mittelkräftig und cremig, Weichkäse – kräftig & schmelzend, Schnittkäse – mittelkräftig & aromatisch, Schnitt-/Hartkäse – kräftig & gehaltvoll, Hartkäse – konzentriert & vielschichtig, Blauschimmelkäse – kraftvoll & edelbitter sowie Sauermilchkäse – kernig & rustikal. „Mit diesen neu eingeführten Heumilch-Käsestilen und den Grundregeln der Harmonielehre lassen sich „Freunde“ auf einfache Weise zusammenführen“, ist Christiane Mösl überzeugt. Die Fibel zeigt in übersichtlichen Darstellungen und Beschreibungen der unterschiedlichen Käsesorten und ihrer Begleiter klare Empfehlungen für ideale Kombinationen auf und macht Lust aufs Ausprobieren neuer und bewährter Geschmackspaare. Zielgruppen sind Käseliebhaber, Genussexperten, Fachpersonal und Auszubildende.



Die Fibel „Heumilchkäse und seine Freunde“ wird durch einen praktischen Fächer mit den wichtigsten Käsepairings auf einen Blick ergänzt – beides kann auf www.heumilch.at kostenlos bestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Tanja Lauton

clavis Kommunikationsberatung GmbH

T 0043 699 17317371

E-Mail: tanja.lauton @ clavis.at