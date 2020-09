„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien in ORF 1

Am 23. September um 21.55 Uhr

Wien (OTS) - Peter Klien meldet sich am Mittwoch, dem 23. September 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 mit einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“. Im Gepäck hat er diesmal einen umfassenden Fragenkatalog: Wie kämpfen die Wiener Parteien um Wählerstimmen und was haben sie sich dabei gedacht? Was sagt Frank Stronach alias Alex Kristan zum Wahlkampf von H. C. Strache? Und wissen Sie eigentlich, wie viel Lebensmittel in Österreich täglich weggeschmissen werden? Eines steht dabei außer Frage: Peter Klien wird keine Antworten schuldig bleiben!

