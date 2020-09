The Natural Gem: Neue Website & neue Firmenzentrale in 1010 Wien zum 30-jährigen Jubiläum

Die erste Adresse für den Kauf von naturfarbenen, unbehandelten Edelsteinen

Wien (OTS) - Der Experte für naturfarbene, unbehandelte Edelsteine zeigt auf seinem brandneuen Internet-Auftritt www.thenaturalgem.com Wissenswertes zum härtesten und komprimiertesten Sachwert der Welt und die größte Auswahl an Edelsteinen in Mitteleuropa.

Nur einen Steinwurf von der Wiener Staatsoper sowie dem Hotel Sacher entfernt, befindet sich jetzt die neue Geschäftszentrale von The Natural Gem.

Einen gänzlich neuen Online-Auftritt mit der in Mitteleuropa größten Auswahl an naturfarbenen, unbehandelten Edelsteinen gibt es bei The Natural Gem. Das auf den Handel mit ebendiesen hochqualitativen Sachwerten spezialisierte Unternehmen bietet seinen nationalen wie internationalen Kunden, neben der neuen Online-Präsenz, auch eine neue Firmenzentrale im Herzen Wiens.

Geschäftsführer und Gründer Dr. Thomas Schröck erklärt: „Zu meinem 30-jährigen Jubiläum im internationalen Edelsteinhandel haben wir unseren virtuellen und physischen Auftritt komplett erneuert und an die Bedürfnisse unserer nationalen und internationalen KundInnen angepasst.“ Managing Partner Patrick-Noël Herold-Gregor ergänzt: „Mit konstant mehr als 500 zertifizierten Edelsteinen auf unserer Online-Plattform können wir jeden Kundenwunsch zwischen 500 und 250.000 Euro prompt erfüllen. Auf 400 Quadratmetern im Herzen Wiens bieten wir unseren KundInnen das passende Ambiente zur Direktauswahl.“

The Natural Gem:

The Natural Gem – der naturfarbene, unbehandelte Edelstein. Das Wiener Unternehmen ist auf den Handel mit diesen seltensten und hochwertigsten Edelsteinen und ein Investment in ebendiese spezialisiert.

The Natural Gem ist erster Ansprechpartner rund um das Thema Edelsteine für Interessenten, Kunden und Investoren – mit Full-Service-Anspruch: Von der Erstinformation über Beratung und Empfehlung eines individuellen Portfolios, bis hin zur diskreten Abwicklung des Kaufs und darüber hinaus die Optimierung und das Managen der Investments.

Die Kernkompetenz liegt in der Verfügbarmachung entsprechender Edelsteine, der Fokus auf den „Big 3“, Rubin, Saphir & Smaragd. Selbst ausgefallene Wünsche können über ein konstantes Lager von ca. 1.000 zertifizierten Edelsteinen prompt oder über Suchaufträge zeitnah erfüllt werden. Von A, wie Alexandrit, bis Z, wie Zoisit.

Eigentümer sind:

Dr. Thomas Schröck ist promovierter Ökonom. Als Gründer und Mehrheitseigentümer von The Natural Gem ist er seit 30 Jahren im internationalen Edelsteinhandel tätig und u.a. in der Schweiz, den USA und Deutschland ausgebildeter und zertifizierter Gemmologe.

Mag. Patrick-Noël Herold-Gregor, MBA ist Mitbegründer und Managing Partner bei The Natural Gem. Er verfügt über 20 Jahre Marketing- und Vertriebsexpertise sowie langjährige Erfahrung im Private Equity Management.

Rückfragen & Kontakt:

THE NATURAL GEM GmbH

Walfischgasse 7 Top 10

1010 Wien, Österreich



office @ thenaturalgem.com

Dr. Thomas Schröck: +43 664 537 83 17

Mag. Patrick-Noël Herold-Gregor, MBA: +43 676 334 90 97