NEOS begrüßen schnellere Tests für Wiener Schulen

Martina Künsberg Sarre: „Die Fast Lane für Corona-Tests muss in ganz Österreich und auch in Kindergärten gelten.“

Wien (OTS) - Sehr positiv reagiert NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre auf die Ankündigung von Bildungsminister Faßmann, eine Fast Lane für Corona-Tests in Form von mobilen Teams in Wiener Schulen einzurichten: „Wir NEOS fordern das schon lange: Schnellere Tests, klare Ansprechpartner und Regeln bringen Sicherheit und Zuversicht für Schülerinnen und Schüler, Lehrende und Eltern. Ich bin froh, dass dieser NEOS-Vorschlag nun zumindest in Wien umgesetzt wird.“



Künsberg Sarre fordert aber die anderen Bundesländer auf, hier nach zu ziehen: „Was Faßmann heute vorgestellt hat, klingt gut und sinnvoll. Ich gehe davon aus, dass das schnellere Testverfahren bald in allen Bundesländern – und vor allem auch für Kindergartenpädagogen und -pädagoginnen – möglich ist. Was in Wien möglich ist, muss auch in den Ländern möglich sein. Das wäre ein wichtiger Schritt, um einen durchgehenden Unterricht und Betreuung für Kinder und Jugendliche sicher zu stellen.“

