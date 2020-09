FPÖ – Brückl zu Faßmann: Massentests an Schulen sind reiner Aktionismus und dienen lediglich der Angstmache

Statt solche PR-Aktionen zu machen, soll der Minister lieber einmal den Abgeordneten Rede und Antwort stehen

Wien (OTS) - „Derartige sinnlose Massentests an Schulen sind reiner Aktionismus und dienen lediglich der Angstmache.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl die Ankündigung von ÖVP-Bildungsminister Faßmann, an Wiener Schulen mit mobilen Teams Gurgeltests durchführen zu lassen. „Statt diesem Faßmann-Pilotprojekt sollen nur jene Schüler getestet werden, die das auch wirklich wollen und dann muss aber auch innerhalb von 12 Stunden ein Testergebnis vorliegen, wie wir das schon vor Wochen gefordert haben“, so Brückl.

„Statt solche PR-Aktionen zu machen, soll der Minister lieber einmal den Abgeordneten in einem Unterrichtsausschuss Rede und Antwort stehen. Seit dem Frühjahr herrscht nämlich in diesem Ministerium das reine Chaos. Es muss mit diesem Maskenzwang, mit dem Schulampelchaos und mit der Verunsicherung der Kinder, Lehrer und Eltern endlich Schluss sein“, forderte Brückl.

„Nachdem wir aber davon ausgehen, dass diese Chaospolitik á la Faßmann kein Ende finden wird, werden wir morgen im Nationalrat einen Misstrauensantrag einbringen, der sich auch gegen ÖVP-Minister Faßmann richtet. Unsere Kinder brauchen endlich einmal Ruhe und einen geregelten störungsfreien Unterricht“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

