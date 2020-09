Moria: NEOS Wien erneuern Forderung nach Aufnahme von 100 Flüchtlingskindern

Christian Konrad als möglicher Koordinator präsentiert

Wien (OTS/RK) - Heute, Dienstag, haben die Wiener NEOS bei einem Pressetermin in der Inneren Stadt ihre Forderung nach Aufnahme von 100 besonders notleidenden Kindern und Jugendlichen aus den Flüchtlingslagern auf Lesbos erneuert. „Das ist das, was Wien leicht stemmen kann. Wir haben im August im Landtag gemeinsam mit den Regierungsparteien Rot und Grün einen Beschluss gefasst, dass die Stadt 100 unbegleitete Jugendliche aufnimmt. Doch es scheitert am Widerstand der Bundesregierung und da vor allem an der unmenschlichen Politik der ÖVP, die nicht auszuhalten ist“, schilderte NEOS Klubobmann Christoph Wiederkehr seine Position. NEOS hatten die Aufnahme von Kindern und unbegleiteten Minderjährigen aus den griechischen Flüchtlingslagern als humanitäre Notmaßnahme „bereits seit Monaten“ gefordert.

Zur Unterstützung seines Anliegens holte sich Wiederkehr die Unterstützung von Christian Konrad, ehemaliger Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung, und weiterer NGOs. Der als Flüchtlingskoordinator bereits erfahrene Christian Konrad solle dabei als „Pate“ einmal mehr die Koordination übernehmen, schlug Wiederkehr vor. Dass die Zivilgesellschaft und viele NGOs bereits wären, hier Verantwortung zu übernehmen, „zeigt auch das Beispiel von SOS Kinderdorf, das mir in einem Brief angeboten hat, diese Kinder in ihren Dörfern unterzubringen“, sagte Wiederkehr. „Das alles zeigt, dass Hilfe nicht nur notwendig ist, sondern auch möglich. Es ist eine Frage der Menschlichkeit, jetzt sofort zu helfen.“

Weitere Informationen: NEOS Wien, Telefon: 01/4000-81411. (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse