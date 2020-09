FPÖ – Hofer: Sperrstunden-Vorverlegung ist Todesstoß für Gastronomie

ÖVP hat sich als Wirtschaftspartei endgültig abgeschafft

Wien (OTS) - Die ÖVP-regierten Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg haben heute die Vorverlegung der Sperrstunde in der Gastronomie für 22:00 Uhr angekündigt. In Kraft treten soll sie bereits am Freitag. Eine weitere Kurzschlussreaktion des schwarz-grünen Corona-Universums, findet FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer: „Das ist der endgültige der Todesstoß für tausende Gastronomen und ihre Belegschaft. Die ÖVP hat sich mit dieser Maßnahme als Wirtschaftspartei abgeschafft.“

Die infantilen Erklärungen der Bundesregierung zum Coronavirus seien damit um ein Kapitel reicher. Hofer: „Das Virus kennt keine Grenzen, die Balearen sind der beste Freund, es kommt mit dem Auto, kuschelt im Herbst mit uns – und geht nun offenbar auch früher ins Bett als bisher angenommen.“

Norbert Hofer appelliert an eine Rückkehr zur Vernunft – speziell an die Adresse der Volkspartei, der das Überleben der Gastronomie offenbar kein besonderes Anliegen sei. Aber auch die SPÖ sei hier mit am falschen Dampfer in Richtung Eisberg unterwegs, weil sie dem höchst umstrittenen Covid-19-Maßnahmengesetz am Mittwoch im Parlament ohne Not zustimmen werde, wodurch ein weiterer Kahlschlag bei den Arbeitsplätzen drohe: „Wer hat Euch wieder einmal verraten? – Die Sozialdemokraten! Wer war dabei? Die Volkspartei!“

