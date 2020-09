10. Bezirk: Senioren-Nachmittag mit Liedern aus Wien

Konzert mit Perfler/Zib am 29.9., Anmeldungen: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Groß war der Beifall für Michael Perfler (Gesang, Moderation) und Erich Zib (Akkordeon, Gesang) beim „Senioren-Nachmittag“ im März im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Auf vielfachen Wunsch des Publikums hat das ehrenamtlich wirkende Organisationsteam des Kultur-Vereins „Kultur 10“ die beiden beliebten Künstler abermals engagiert: Am Dienstag, 29. September, treten Perfler und Zib wieder einmal im gemütlichen „Waldmüller-Zentrum“ in Favoriten in der Hasengasse 38 auf. Um 15.00 Uhr fängt der „Senioren-Nachmittag“ an. Dabei gelten die bekannten Corona-Vorschriften (Maske, Abstand, Hygiene, u.a.).

Zu hören ist das „wienerische“ Musik-Programm „Wienerlieder von Gestern und Heute“. Die betagten Gäste entrichten „Musikbeiträge“ (pro Person 5 Euro). Traditionelle Melodien aus der Wienerstadt und neuzeitliches Liedergut sollen reiferen Semestern genauso viel Freude machen wie der typische „Wiener Schmäh“. Anmeldungen zu der Veranstaltung werden ab sofort angenommen: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“, Roswitha Jarolim). Platz-Reservierung via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Sänger und Sprecher Michael Perfler: www.perfler-arts.com/

Akkordeonist und Sänger Erich Zib: www.heurigenmusik.at

Kultur-Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

