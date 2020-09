„Vier Hände am Klavier“ am 24.9. im Bezirksmuseum 21

Anmeldungen zum Konzert per E-Mail: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ konnte 2 exzellente Pianisten für ein gemeinsames Klavier-Konzert am Donnerstag, 24. September, gewinnen. Beginn des Musik-Abends ist um 19.00 Uhr. Als Veranstaltungsort dient das Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Im Festsaal des Museums möchten Daniela Fheodoroff und Hannes Oberrauter das Publikum mit dem bewegenden Programm „Vier Hände am Klavier“ erfreuen. Die Zuhörerschaft entrichtet einheitliche „Eintrittsspenden“ (pro Person: 15 Euro). Corona-Regeln (Masken-Pflicht, Abstände, u.a.) müssen von den Gästen befolgt werden. Ohne Anmeldung ist ein Besuch des Konzerts nicht möglich. Musikbegeisterte rufen die Telefonnummer 271 96 24 an. Platz-Reservierungen via E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Maximal 40 Personen sind bei dieser Veranstaltung erlaubt. Die Bekanntgabe von Kontaktdaten wird erbeten. Um die Koordination der kulturellen Aktivitäten im Museum kümmert sich der Leiter, Ferdinand Lesmeister. Der Bezirkshistoriker beantwortet Fragen unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Zuschriften per E-Mail an den Museumsverantwortlichen: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Pianistin Daniela Fheodoroff (MDW): www.mdw.ac.at/lvb/?PageId=4253

Pianist Hannes Oberrauter (MDW): www.mdw.ac.at/lvb/?PageId=4238

Kultur-Angebote im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse