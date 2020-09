FPÖ – Schnedlitz/Nepp: Freiheitliche sind einziges Gegengewicht zum Corona-Wahnsinn

SPÖ lässt sich von Schwarz-Grün einlullen und wird indiskutablem Covid-19-Maßnahmengesetz zu

Wien (OTS) - „Die FPÖ bleibt die einzige Partei, die dem Coronawahnsinn der schwarz-grünen Bundesregierung die Stirn bietet. Der für morgen geplante Beschluss des umstrittenen Covid-19-Maßnahmengesetzes ebnet den Weg in eine Gesundheitsdiktatur. Seit dem gestrigen Gesundheitsausschuss ist klar, dass auch die SPÖ diesem Gesetz morgen im Plenum zustimmen wird. Eine falsche Entscheidung“, ist FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz überzeugt. Damit falle die SPÖ ein weiteres Mal um. Bereits im April schlüpfte die Sozialdemokratie in die Rolle des Steigbügelhalters, um dem damals dritten Sammelgesetz-Paket die notwendige Verfassungsmehrheit zu sichern. Das Verhalten der SPÖ erinnere Schnedlitz an den Spruch „Hunde, die bellen, beißen nicht!“.

Für die anstehende Wiener Landtagswahl sei der Umfaller der SPÖ mehr als ein Zeichen, findet der Wiener Vizebürgermeister und FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp: „Das Verhalten der SPÖ zu den freiheitseinschränkenden und demokratiegefährdenden Corona-Gesetzen im Nationaltat ist ein Vorbote zur rot-schwarzen Packelei in Wien. Es ist der Beweis dafür, dass die FPÖ die einzige Partei ist, die sich gegen den Corona-Wahn stellt und der es ein tatsächliches Anliegen ist, den Weg zurück zur Normalität zu finden. In Wien ist es in Wahrheit völlig wurscht, ob die SPÖ mit der ÖVP, den Grünen oder den NEOS koaliert: es ist alles ein und derselbe Einheitsbrei, wo Standpunkte wie Unterhosen gewechselt werden. Die FPÖ ist der verlässliche Partner für alle Wiener, die es satt haben, andauernd bevormundend zu werden und nicht mit Husch-Pfusch-Gesetzen von dieser ahnungslosen Regierung belästigt werden wollen. Wir sind das Gegengewicht.“

