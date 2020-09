SKE Fest im ORF RadioKulturhaus mit Knoedel & Lylit am 26.9.

Wien (OTS) - Das ORF RadioKulturhaus und die SKE der austro mechana feiern ihre langjährige Zusammenarbeit mit einem Konzertabend mit Knoedel und Lylit – am Samstag, den 26. September ab 19.30 Uhr im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Die Veranstaltung kann via Video-Livestream unter https://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Seit vielen Jahren arbeiten das ORF RadioKulturhaus und die SKE sehr erfolgreich zusammen. 70 Alben sind seit 2007 im ORF RadioKulturhaus mit Finanzierung durch die SKE, Förderfonds für Komponistinnen und Komponisten in der austro mechana, entstanden. ORF RadioKulturhaus-Leiter Thomas Wohinz über die Kooperation: „Das ORF RadioKulturhaus hat sich bei der inhaltlichen Konzeptionierung entschieden, junge aufstrebende Künstlerinnen und Künstler nicht nur auftreten zu lassen, sondern auch zu fördern und zu kommunizieren. Aus diesem Gedanken heraus hat sich vor fast 15 Jahren die Kooperation mit der SKE entwickelt und über die Jahre weiterentwickelt. Ich persönlich freue mich rückblickend sehr, so vielen exzellenten Projekten die Möglichkeit gegeben zu haben, bei uns in den Räumlichkeiten des ORF RadioKulturhauses akustisch aufgezeichnet zu werden. Ich hoffe es folgen noch viele weitere.“ AKM-Präsident Peter Vieweger hält fest: „Die sozialen und kulturellen Förderungen der AKM und austro mechana fördern seit Jahrzehnten die Vielfalt des Musikschaffens in Österreich in Form von Zuschüssen, Stipendien und Publicity Preisen. Dadurch haben Urheber/innen und Musikschaffende die Möglichkeit, ihr kreatives Potential auszuschöpfen und musikalische Ideen zu verwirklichen. In der seit fast 15 Jahren bestehenden Kooperation mit dem RadioKulturhaus konnten so mehr als 70 Alben und Aufnahmen produziert werden.“ Die so entstandenen Aufnahmen bilden die Dichte und Vitalität der heimischen Musikszene und ihrer musikalischen Sprachen ab und unterstützen Künstler/innen darin, eine interessierte Hörerschaft zu erreichen. Zur Feier der seit fast 15 Jahren andauernden Kooperation findet nun ein Konzert mit den heimischen Musikgrößen Knoedel und Lylit & Band statt.

Das „SKE Fest mit Knoedel & Lylit“ findet am Samstag, den 26. September ab 19.30 Uhr im Großen Sendesaal des RadioKulturhauses statt. Der Eintritt beträgt EUR 19,-; für Studierende EUR 8,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

