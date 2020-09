15. Bezirk: Infos über Bezirksmuseen und Stadtmuseen

Wien (OTS/RK) - Die Wissenschaftlerin Celine Wawruschka setzt sich am Freitag, 25. September, ab 17.30 Uhr, in einem informativen Vortrag mit der Thematik „Bezirksmuseen/Stadtmuseen: Ziele und Ideologien“ auseinander. Dabei behandelt die Fachfrau auch die Frage „Unterschiedliche Museumskonzepte?“. Diese Veranstaltung findet im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) statt. Der Eintritt ist gratis. Gegen Spenden der Gäste hat das ehrenamtliche Museumsteam keinen Einwand. Ab sofort werden Anmeldungen zu dem bildenden Vortragsabend angenommen: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleiterin: Brigitte Neichl). Kontakt per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

Bis zirka 19.00 Uhr dauert das Beisammensein. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden um Beachtung der Corona-Richtlinien gebeten (Benutzung eigener Mund-Nase-Masken, Einhaltung von Abständen, etc.). Nach ihrem Referat steht die Expertin dem Publikum gern für Gespräche zur Verfügung. Angaben über Celine Wawruschka im Internet: www.femtech.at/user/11761.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

