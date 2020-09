Reisen in Corona-Zeiten

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die Corona-Pandemie stellte auch das Konsumleben völlig auf den Kopf. Vor allem das Thema Reisen bereitet tausenden Ratsuchenden große Sorgen und Probleme. Fluglinien und Reiseveranstalter missachten die Verbraucherrechte, Online-Plattformen sind auf Tauchstation, die Konsumenten/-innen tappen im Dunkeln und bekommen bereits bezahlte Beiträge bei Annullierungen und Stornierungen trotz eindeutiger Rechtslage nicht zurück.

Die AK zieht Bilanz über das vergangene halbe Jahr zum Thema Reisen, präsentiert Fälle aus der Beratung, Tipps zum sicheren Buchen in Corona-Zeiten, ihre Geld-Zurück-Aktion für Betroffene sowie Forderungen an den Gesetzgeber bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 24. September 2020, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , mit dem Titel "Reisen in Corona-Zeiten".

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Leiterin des AK-Konsumentenschutzes, Mag.a Ulrike Weiß, MBA , zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Hans Promberger

050 6906 2161

hans.promberger @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at