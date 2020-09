FPÖ-Stumpf: Ermittlungen in Causa Vereine eingestellt

Medial kolportierte Vorwürfe gegen FPÖ damit endgültig vom Tisch

Wien (OTS) - Der Landesparteisekretär der Wiener FPÖ, LAbg. Michael Stumpf, zeigt sich erfreut über die erwartbare Einstellung der Ermittlungen in der Causa Vereine durch die WKStA. „Damit bestätigt sich das Ergebnis der vom Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp eingeleiteten Sonderprüfung, dass kein Cent aus irgendwelchen Vereinen an die FPÖ geflossen ist. Wir freuen uns, dass diesbezüglich von Medien immer wieder geäußerte Vorwürfe damit endgültig vom Tisch sind“, so Stumpf.

