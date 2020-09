NEOS Wien/Gara: Wahlkampf-Hickhack beendet Corona-Chaos nicht

Stefan Gara: „Das Abschieben der Verantwortung zwischen Bund und Wien ist unerträglich!“

Wien (OTS) - „Die Zeit der Ausreden ist lange vorbei!“ stellt NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara zu den Aussagen von Gesundheitsstadtrat Hacker im Mittagsjournal fest. „Den Menschen ist es völlig egal, wer wann welche Versprechungen gemacht hat – fest steht: Wir hinken in der Testgeschwindigkeit und im Contact Tracing stark hinterher. Und das ist das Ergebnis eines Sommers der Untätigkeit, sowohl von der Bundes- als auch von der Wiener Stadtregierung! Beide Seiten sollten jetzt an einem Strang ziehen und endlich Geschwindigkeit aufnehmen!“

Als Beispiel nennt Gara ein Mail an die Medizinstudent_innen vom 9. September (!), das Jobs als Contact Tracer in Aussicht stellt: „Warum ist dieses Mail nicht zum Ende des Sommersemesters an die Studierenden gegangen? Wir hätten den Sommer für die Einschulung nützen können und hätten jetzt auf Abruf hunderte qualifizierte Kräfte, die im Bereich Contact Tracing eingesetzt werden könnten. Die Versäumnisse des Sommers fallen uns jetzt auf den Kopf!“

