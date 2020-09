Oracle als TikToks sicherer Cloud-Anbieter ausgewählt

Redwood Shores, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Oracle will sich mit 12,5 Prozent an TikTok Global beteiligen

Die Oracle Corporation (NYSE: ORCL) gab heute bekannt, dass sie ausgewählt wurde, der sichere Cloud-Technologie-Anbieter von TikTok zu werden. Diese technische Entscheidung von TikTok wurde stark durch den jüngsten Erfolg von Zoom beeinflusst, einen großen Teil seiner Videokonferenzkapazität in die Oracle Public Cloud zu verlagern.

"TikTok hat sich für die neue Generation 2 Cloud-Infrastruktur von Oracle entschieden, weil sie viel schneller, zuverlässiger und sicherer ist als die Technologie der ersten Generation, die derzeit von allen anderen großen Cloud-Anbietern angeboten wird", sagte Larry Ellison, Chief Technology Officer von Oracle. "In der kürzlich von IDC veröffentlichten CloudPath-Umfrage 2020 Industry CloudPath hat IDC 935 Infrastructure as a Service (IaaS)-Kunden nach ihrer Zufriedenheit mit den führenden IaaS-Anbietern wie Oracle, Amazon Web Services, Microsoft, IBM und Google Cloud befragt .... Oracle IaaS erhielt die höchste Zufriedenheitsnote."

"Als Teil dieser Vereinbarung wird TikTok auf der Oracle Cloud laufen und Oracle wird ein Minderheitsinvestor in TikTok Globa"l, sagte Oracle CEO Safra Catz. "Oracle wird die TikTok-Systeme in der Oracle Cloud schnell einführen, schnell skalieren und betreiben. Wir sind hundertprozentig davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, eine hochsichere Umgebung für TikTok bereitzustellen und den Datenschutz für TikToks amerikanische Nutzer und Nutzer auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Diese stark verbesserte Sicherheit und der garantierte Datenschutz werden es ermöglichen, dass das weitere schnelle Wachstum der TikTok-Benutzergemeinschaft allen Beteiligten zugute kommt."

Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung mit der Sicherung der weltweit sensibelsten Daten wurde die Oracle Generation 2 Cloud von Grund auf so konzipiert, dass laufende Anwendungen vollständig isoliert sind und autonom auf Sicherheitsbedrohungen reagieren können. Oracle wird seine sichere Cloud-Technologie mit kontinuierlichen Code-Überprüfungen, Überwachungen und Audits kombinieren, um eine noch nie dagewesene Gewissheit zu bieten, dass die Benutzerdaten von U.S. TikTok privat und sicher sind.

