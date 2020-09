"Love Island": Eine heiße Nacht und eine Portion Drama dazu (FOTO)

München (ots) -

Tobias verbringt die Nacht mit Granate Laura in der Private-Suite

Hängt Melvin noch an seiner Ex-Freundin Gerda Lewis?

"Intensives Kuscheln" enthüllt - Sandra ist wütend auf Henrik

Ausstrahlung am Montag, 21. September 2020, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Weiblicher Granaten-Alarm auf der Liebes-Insel - Laura schnappt sich nach dem Speed-Dating gleich Tobias, um eine Nacht mit ihm in der Private-Suite zu verbringen. Mega glücklich darüber, packt der 30-Jährige seine besten Flirttricks aus, um Laura zu beeindrucken. Tote Hose dagegen bei Chiara und Melvin. Die Blondine zweifelt, ob Melvin wirklich nach der Liebe sucht oder nicht nur darauf aus ist berühmt zu werden. Und auch bei Henrik und Sandra ist die Luft raus - vom "intensiven Kuscheln" mit Aurelia wusste die 20-Jährige bis zur Challenge "Durchgeshaked" noch nichts. Nicht gut, Henrik!

Private-Suite, die Dritte - Granate Laura schnappt sich Tobias

Nach dem Speed-Dating-Marathon, darf die neue Granate Laura sich einen heißen Islander für ein weiteres Kennenlernen aussuchen. Die Wahl fällt auf Tobias - Sachen packen und ab in die Private-Suite, hier geht es gleich in die zweite Date-Runde inklusive Übernachtung. "Mir hat auf den ersten Blick der Tobi gefallen. Er hat so ne krasse Ausstrahlung", schwärmt Laura. Die zwei machen sich in einer Tour Komplimente und schöne Augen. Tobias verkippt sein Getränk und zieht das nasse Hemd aus. Gute Flirttaktik! Den Moment nutzt der 30-Jährige charmant, um Laura seinen durchtrainierten Körper und seine Tattoos zu zeigen. Laura zögert nicht lange, berührt und streichelt über Tobias Haut. "Die find ich sexy", bestaunt Laura seine Tattoos. Tobias legt Laura seine Fliege um den Hals, "Ob ich heute nichts mehr trage, außer diese Fliege?", flirtet Laura heftig mit Tobias, der damit mehr als einverstanden ist: "Ich mag die Laura richtig gerne, die ist auf jeden Fall eine richtige Granate.". Und Schwupps geht es auch schon ins Bett...

Chiara zweifelt - sucht Melvin Liebe oder Fame?

"Ich finde, bei dir kann man sich nicht sicher sein, ob du wirklich ernsthaft hier bist jemanden zu suchen", zweifelt Chiara bei ihrem Couple Melvin. Die 23-Jährige ist sich zudem nicht sicher, ob der Kölner nicht nur Fame will. Schließlich ist er noch nicht lange von seiner Ex-Freundin und Influencern Gerda Lewis getrennt ist, mit der er im Rampenlicht stand. Als sie ihn danach fragt, ist Melvin richtig abgefucked und genervt: "Das würde heißen, ich bin nicht echt." Die Zweifel von Chiara überraschen den 26-Jährigen. Doch Chiara lässt nicht locker. "Stell dir mal vor, ich wäre vor zwei Monaten mit Bones zusammen gewesen oder Irgendeinem, der halt bekannt ist und jetzt bin ich hier, da denkst du doch auch - ok?" Was sie genau von ihrem Couple verlangt, stellt die 23-Jährige Blondine in der Strandhütte klar: "Ich finde er könnte sich mehr für mich interessieren.".

Henrik und Sandra durchgeshaked

Jetzt geht's an Eingemachte! Bei der Challenge "Durchgeshaked" erfahren die Islander, was die Community von ihnen hält. Nacheinander lesen sie Social Media Kommentare vor und müssen diese den Islandern zuordnen, indem sie Milchshakes über den Kopf schütten. Chiara liest ein Post der Community vor: "..., wenn du ein Mann bist, dann sag... vor allen, dass du nicht nur mit ... gekuschelt hast!" Wen meint der User wohl? Chiara checkt es sofort und überschüttet Henrik und Aurelia mit je einem Milchshake. Scheinbar haben auch das nicht alle Islander gewusst. Die Überraschung ist groß - vor allem bei Sandra. Als neues Couple von Henrik, hätte sie es gerne von ihm erfahren, was alles in der Private-Suite lief. Henrik wird zur Rede gestellt: "Wann wolltest du es mir denn sagen? Was ist mit Ehrlichkeit? Noch so ein Ding und dann ist echt Schicht im Schacht!" - Henrik, das hast du mal wieder schön verschnitzelt ...

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer mit Jana Ina Zarella als Moderatorin. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

