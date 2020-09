Digitaler Stress: Präsentation einer Studie aus dem DACH-Raum und Buchvorstellung

Einladung zur Pressekonferenz

Wien (OTS) - Einladung zur Pressekonferenz am 13.10.2020 um 10.00 Uhr im Presseclub Concordia und per Live Stream: https://www.youtube.com/user/lindeverlag.

Zu viele Informationen in kurzer Zeit, ständige Unterbrechungen durch das Smartphone, computerbasierte Überwachung und der mögliche Jobverlust durch die fortschreitende Digitalisierung sind nur einige der Auslöser von Stress und haben negative Effekte auf Gesundheit, Wohlbefinden und Produktivität. In seinem neuen Buch „Digitaler Stress“ erklärt Technostress-Experte Professor René Riedl wie uns digitaler Stress kaputt macht und was wir dagegen tun können.

In einer großangelegten Studie im DACH-Raum mit 3.333 Teilnehmern hat das Forschungsteam rund um Prof. Riedl zusammen mit Prof. Martin Reuter aus Deutschland die Ursachen und Konsequenzen von digitalem Stress in der Bevölkerung in Deutschland, Österreich und der Schweiz untersucht. Die Studie beantwortet wesentliche Fragen, unter anderem:

Was stresst Menschen mehr: eine gestörte Work-Life-Balance oder die Sorge, durch Automatisierung und digitale Technologien den Job zu verlieren?

Wie wirkt sich digitaler Stress auf die Arbeitszufriedenheit und Gesundheit aus?

Wer hat mehr digitalen Stress: Frauen oder Männer?

Sind ältere oder jüngere Menschen digital mehr gestresst?

Welcher Persönlichkeitstyp hat besonders mit digitalem Stress zu kämpfen?

Ihre Gesprächspartner:

Prof. Dr. René Riedl; Professor für Digital Business und Innovation an der FH Oberösterreich und dort aktuell Vizedekan an der Fakultät für Wirtschaft und Management, assoziierter Universitätsprofessor an der Universität Linz und wissenschaftlicher Direktor der Neuro-Information-Systems Society. Er gilt als einer der weltweit führenden Wissenschaftler in der Erforschung der neuropsychologischen Wirkungen der menschlichen Interaktion mit digitalen Technologien.

Professor für Digital Business und Innovation an der FH Oberösterreich und dort aktuell Vizedekan an der Fakultät für Wirtschaft und Management, assoziierter Universitätsprofessor an der Universität Linz und wissenschaftlicher Direktor der Neuro-Information-Systems Society. Er gilt als einer der weltweit führenden Wissenschaftler in der Erforschung der neuropsychologischen Wirkungen der menschlichen Interaktion mit digitalen Technologien. Prof. Dr. Martin Reuter; Professor für Psychologie und Leiter der Abteilung Differentielle & Biologische Psychologie an der Universität Bonn und dort auch stellvertretender Direktor des Centers for Economic and Neuroscience. Er gehört zum Kreis weltweit führender Wissenschaftler an der Schnittstelle von Genetik, Neurobiologie und menschlichem Verhalten im Kontext der Nutzung digitaler Technologien (z. B. Internetsucht).

Anmeldung: Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl vor Ort bitten wir um verbindliche Anmeldung bis zum 09.10.2020 unter: presse@lindeverlag.at

Teilnahme per Live Stream: https://www.youtube.com/user/lindeverlag

Weitere Infos unter:

Pressekonferenz: Digitaler Stress: Präsentation einer Studie aus dem DACH-Raum und Buchvorstellung

Anmeldung: Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl vor Ort bitten wir um verbindliche Anmeldung bis zum 09.10.2020 unter: presse @ lindeverlag.at; Teilnahme per Live Stream: https://www.youtube.com/user/lindeverlag

Datum: 13.10.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.digital-stress.info

Rückfragen & Kontakt:

Linde Verlag Ges.m.b.H.

Mag. Susanne Werner

Leitung Presse

+43-1-24630-30

susanne.werner @ lindeverlag.at

http://www.lindeverlag.at/